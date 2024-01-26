Ben Affleck, Matt Damon'lı Netflix'in yeni suç filmi 'Animals'ı yönetecek...

Yayınlanma: 26.01.2024 - 15:12

Güncelleme: 26.01.2024 - 15:12

Ünlü aktör Ben Affleck, en yakın arkadaşı Matt Damon'ın yer aldığı Netflix'in kara filmi "Animals"ı yönetmeye hazırlanıyor. Bu proje, Affleck ve Damon'ın ortak yapım şirketi Artists Equity tarafından üstleniliyor.

Daha önce Nike/Michael Jordan biyografisi "Air" için bir araya gelen ikili, bu kez "Animals" adlı gerilim filmiyle işbirliğine devam ediyor. Film, Connor McIntyre tarafından yazıldı ve Billy Ray tarafından revize edildi. Hikaye, oğlu kaçırılan bir belediye başkan adayının etrafında dönüyor ve aday ile eşi gerçeği öğrenmeyi tercih ediyor.

Filmin çekimleri mart 2024'te Los Angeles'ta başlayacak ve Artists Equity yapım şirketi tarafından yapılacak. Projeyi geliştiren MAKEREADY'den Brad Weston ve Collin Creighton ile birlikte yapımcılar arasında yer alacak.

Ben Affleck'in bu filmde oyuncu olarak yer alıp almayacağı henüz açıklanmış değil. Ancak eşi Jennifer Lopez'in aynı yapım şirketi tarafından üretilen başka bir projede yer alacağı belirtiliyor.

Bu proje, uzun yıllara dayanan bir arkadaşlık ve işbirliğinin bir ürünü olarak dikkat çekiyor. Affleck ve Damon, birlikte çalıştıkları bu projelerle birbirlerine olan güvenlerini ve uyumlarını bir kez daha kanıtlamış gibi görünüyorlar.