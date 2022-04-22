'Kaçış' Disney+ platformunda yayınlanacak
The Walt Disney Company'nin dijital yayın platformu Disney+, 14 Haziran'da Türkiye'de yayın hayatına başlıyor.
Yapılan açıklamaya göre, platformun ilk Türk içeriği, yapımcılığını O3 Medya ve Same Film'in yaptığı "Kaçış" dizisi olacak.
Hikayesini Engin Akyürek'in kaleme aldığı, senaryosunu Ali Doğançay'ın yazdığı dram, aksiyon ve macera türündeki dizinin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın oturuyor.
ORTA DOĞU'DA YAŞANAN İNSANLIK DRAMI ANLATILACAK
Dizinin oyuncu kadrosunda Engin Akyürek'in yanı sıra aralarında İrem Helvacıoğlu, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Leyla Tanlar, Aras Aydın ve Levent Ülgen'in bulunduğu birçok isim yer alıyor.
Kaçış, savaş fotoğrafçısı Mehmet'in ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin araştırma yapmak üzere bir Ezidi köyüne gitmesi ile başlıyor1. Dizide sınır ötesine gizlice geçen grubun bir baskın sonucu radikal terör örgütünün eline düşmesi, sonrasında yaşadıkları dram, değişimleri ve kaçış hikayeleri ele alınıyor. Araştırma ekibinin kurtulmak için vereceği zorlu mücadeleye odaklanan yapım, aynı zamanda Orta Doğu'da yaşanan insanlık dramına da farklı bir bakış açısı sunmayı amaçlıyor.
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