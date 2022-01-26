Disney+'tan açıklama: 'Bu yaz Türkiye'deyiz'
Dijital video yayın platformu Disney+, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da, Türkiye’nin de dahil olduğu 42 ülkede bu yaz yayına başlıyor. Platform, müjdeli haberi resmen duyurdu.
The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney+, bu yaz 42 ülke ve 11 yeni bölgede hizmete gireceğini açıkladı. Yayına başlayacağı ülkeler arasında Türkiye ile birlikte Güney Afrika, Polonya ve Birleşik Arap Emirlikleri de yer alıyor.
Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic ve daha fazlasını içeren Disney+ ile dünyanın en popüler yapımlarının bazıları da resmen Türkiye’den izlenmeye başlanacak. Bu yapımlar arasında “The Mandalorian”, “The Book of Boba Fett”, “Moon Knight”, “She-Hulk” gibi çok sayıda yeni dizinin yanı sıra geçmiş kataloğun içinde yer alan birçok film de yer alıyor.
Henüz açıklanmasa da Disney+ Türkiye’de yerli yapımlar da yer alacak. Platformun bu anlamda iddialı bir çıkış yapması bekleniyor ve ünlü yüzleri özel anlaşmalarla bünyesine bağlayacağı biliniyor.
Disney+’ın bu yaz yayına başlayacağı ülkelerin tam listesi (alfabetik sırayla):
1. Andorra
2. Arnavutluk
3. Bahreyn
4. Birleşik Arap Emirlikleri
5. Bosna Hersek
6. Bulgaristan
7. Cezayir
8. Çek Cumhuriyeti
9. Estonya
10. Fas
11. Filistin Devleti
12. Güney Afrika
13. Hırvatistan
14. Irak
15. İsrail
16. Karadağ
17. Katar
18. Kosova
19. Kuveyt
20. Kuzey Makedonya
21. Letonya
22. Libya
23. Lihtenştayn
24. Litvanya
25. Lübnan
26. Macaristan
27. Malta
28. Mısır
29. Polonya
30. Romanya
31. San Marino
32. Sırbistan
33. Slovakya
34. Slovenya
35. Suudi Arabistan
36. Tunus
37. Türkiye
38. Umman
39. Ürdün
40. Vatikan
41. Yemen
42. Yunanistan
Disney+’ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da yayında olduğu 18 ülke (alfabetik sırayla):
1. Almanya
2. Avusturya
3. Belçika
4. Birleşik Krallık
5. Danimarka
6. Finlandiya
7. Fransa
8. Hollanda
9. İrlanda
10. İspanya
11. İsveç
12. İsviçre
13. İtalya
14. İzlanda
15. Lüksemburg
16. Monako
17. Norveç
18. Portekiz
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