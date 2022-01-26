Disney+'tan açıklama: 'Bu yaz Türkiye'deyiz'

26 Ocak 2022 Çarşamba, 11:52

The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney+, bu yaz 42 ülke ve 11 yeni bölgede hizmete gireceğini açıkladı. Yayına başlayacağı ülkeler arasında Türkiye ile birlikte Güney Afrika, Polonya ve Birleşik Arap Emirlikleri de yer alıyor.

Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic ve daha fazlasını içeren Disney+ ile dünyanın en popüler yapımlarının bazıları da resmen Türkiye’den izlenmeye başlanacak. Bu yapımlar arasında “The Mandalorian”, “The Book of Boba Fett”, “Moon Knight”, “She-Hulk” gibi çok sayıda yeni dizinin yanı sıra geçmiş kataloğun içinde yer alan birçok film de yer alıyor.

Henüz açıklanmasa da Disney+ Türkiye’de yerli yapımlar da yer alacak. Platformun bu anlamda iddialı bir çıkış yapması bekleniyor ve ünlü yüzleri özel anlaşmalarla bünyesine bağlayacağı biliniyor.

Disney+’ın bu yaz yayına başlayacağı ülkelerin tam listesi (alfabetik sırayla):

1. Andorra

2. Arnavutluk

3. Bahreyn

4. Birleşik Arap Emirlikleri

5. Bosna Hersek

6. Bulgaristan

7. Cezayir

8. Çek Cumhuriyeti

9. Estonya

10. Fas

11. Filistin Devleti

12. Güney Afrika

13. Hırvatistan

14. Irak

15. İsrail

16. Karadağ

17. Katar

18. Kosova

19. Kuveyt

20. Kuzey Makedonya

21. Letonya

22. Libya

23. Lihtenştayn

24. Litvanya

25. Lübnan

26. Macaristan

27. Malta

28. Mısır

29. Polonya

30. Romanya

31. San Marino

32. Sırbistan

33. Slovakya

34. Slovenya

35. Suudi Arabistan

36. Tunus

37. Türkiye

38. Umman

39. Ürdün

40. Vatikan

41. Yemen

42. Yunanistan

Disney+’ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da yayında olduğu 18 ülke (alfabetik sırayla):

1. Almanya

2. Avusturya

3. Belçika

4. Birleşik Krallık

5. Danimarka

6. Finlandiya

7. Fransa

8. Hollanda

9. İrlanda

10. İspanya

11. İsveç

12. İsviçre

13. İtalya

14. İzlanda

15. Lüksemburg

16. Monako

17. Norveç

18. Portekiz