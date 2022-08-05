Kader, şanslılar ve şanssızlar

05 Ağustos 2022 Cuma, 14:24

David Leitch, 1990’ların sonunda Perfect Target adlı B tipi filmle sinema sektörüne dublör olarak girdi. Kung Fu filmleri izleyerek büyüyen Leitch, Bruce Lee’nin antreman arkadaşı Dan Inosanto’dan dövüş sanatları dersi aldı. Brad Pitt’le yolları 1999’da Fight Club (Dövüş Kulübü, Yönetmen: David Fincher) filminde kesişti.

Sette çok iyi anlaştılar, Leitch, The Mexican, Ocean’s Eleven, Troy, Mr. And Mrs. Smith filmlerinde Pitt’in dublörü oldu. Hong Kong’lu ünlü yönetmen, Jean-Claude Van Damme’ın filmlerini çeken Ringo Lam ile de çalıştı, Van Damme’ın dublörü oldu.

“Her dövüş sahnesi kendi içinde ufak bir öykü. Başlangıç, gelişme ve sonuç içeriyor, karakterler var. Dövüş sahnelerinde dublörlük yaparken yönetmenliğe merak sardım” diyen David Leitch dört film yönetti: John Wick, Atomic Blonde, Dead Pool 2, Fast Furious : Hobbs and Shaw. Bullet Train, yönetmen beşinci uzun metrajı.

David Leitch’in filmlerinde dövüş, kavga sahneleri bilgisayarla, özel efektlerle yapılmıyor. Oyuncuların aylar öncesinde antremana sokan Leitch, dublör kullanmaksızın onları kamera karşısında bizzat dövüştürüyor. Suikast Treni’nde Brad Pitt ve öteki oyuncular tehlikeli sahneleri uzun çalışmalar ve provaların ardından kendileri gerçekleştirdiler. “Suikast Treni’ni pandemi zamanında aşı bulunmadan önce çektik” diyor yönetmen.

Uğur Böceği’nin dövüş stilinde Buster Keaton, Harold Lloyd, Jackie Chan’dan esinlenmiş David Leitch. “Senaryo ve yönetmen benim için önemli. Sağlık krizi sırasında hepimiz çılgın gibiydik. Yaratıcı olmak istiyordum, seramik yapmaya başlamıştım. Senaryonun ilk otuz sayfasını okudum, çok eğlendim. David, mizahla şiddeti ustalıkla karıştırır. Ona bu konuda çok güvenirim” diyen Brad Pitt, filmde Uğur Böceği adlı bir kiralık katili canlandırıyor.

Varoluş krizi yaşayan kiralık katil Uğur Böceği, dünyanın en hızlı treni ileTokyo’dan Kyoto’ya yolculuk eder. Son zamanlarda şansı kötü gitmektedir. Hiç ummadığı bir anda kendini benzerleriyle, acımasız kiralık katillerle aynı trende bulur. Kader garip bir şekilde onları biraraya getirmiştir.

Japonyanın ünlü yazarlarından Kotaro Isaka’nın Maria Beetle kitabından uyarlanan filmde Japonya stilize edilerek beyazperdeye aktarıldı. Senarist Zak Olkewicz kader, yazgı,iyi şans, kötü şans, adalet, intikam, öfke kavramlarını ön plana çıkardı.

İhtiyar (Hiroyuki Sanada) karakteri oğlu Kimura (Andrew Koji) ve torunu için endişe duymaktadır. Uğur Böceği’ne bir öykü anlatır. İnsanoğlunun bu dünyada çektiği yedi keder için uğur böceğin kabuğunda yedi siyah nokta vardır. Aslında uğur böceği kötü şansı kendinde toplar, hem kendisi hem de başkalarının huzur içinde yaşamasını sağlar. Bu konuşma insanın dünyadaki yerini ve rolünü kabul etmesi için öğretici bir sohbettir.

“Eğlence sektöründeki görevimiz insanlara kaçış noktaları sağlayarak onları kaygılarından uzaklaştırmak. İçinde bulunduğumuz zaman dilimi çok karanlık” diyor David Leitch. David Leitch’in yönettiği, Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Benito Martinez Ocasio, Sandra Bullock, Channing Tatum’un oynadığı Bullet Train (Suikast Treni/ 2022) bugün gösterime girdi.