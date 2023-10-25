“Kadife Çiçekleri” Han Tiyatrosu, Ünal Gürel Sahnesinde

Yayınlanma: 25.10.2023 - 12:12

Güncelleme: 25.10.2023 - 12:12

“Bir Sinematik Anlatım “ adını verdiği, müzik, senaryo-metin ve yönetmenliğini üstlendiği eserleriyle bir kadın meddah olarak sahnelerde yer alan sanatçı Mutlu Polat’ın son oyunu ‘’Kadife Çiçekleri’’ sezon açılışını; 3 Kasım 2023 Cuma günü, Saat: 20:00’de İzmir Han Tiyatrosu, Ünal Gürel sahnesinde yapacak.

SİNEMATİK ANLATIM

Polat’ın senaryosunu yazarak çekip yönettiği ve “meddah olarak film üzerine sinematik anlatım” adını verdiği canlı performansıyla sergileyeceği oyun; kadına yönelik şiddeti, toplumsal travmaları ve ötekileştirilmeyi anlatıyor. Yakın tarihte mübadele yıllarından başlayan ve yaşadığımız toplumsal travmalarla savrulan bir ailenin üç kuşağını anlatan “Kadife Çiçekleri” adlı oyunda; bir toplumsal felaketten artakalan, kazazede olarak tanımlayabileceğimiz bu üç kadının, dönüşümlerine, vurgun yedikleri anlara tanıklık ederken, her kadının parmak izi gibi birbirinden farklı iç dünyaları ve kendi kuşağını, zamanını yansıtan imgelerle yaşadığımız çağı ve içinde kaybolan insanı yeniden anlamaya çalışılıyor.