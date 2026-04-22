Kadıköy’de Edebiyat Buluşması: 2. Kadıköy-Cumhuriyet Öykü ve Roman Günleri başlıyor

Cumhuriyet gazetesi, Cumhuriyet Kitapları ve Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle bu yıl ikinci kez düzenlenen “Kadıköy Cumhuriyet Roman ve Öykü Günleri” 24-26 Nisan tarihleri arasında Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi’nde (TESAK) edebiyatseverlerle buluşacak.

Türk edebiyatının birbirinden değerli isimlerinin bir araya geleceği etkinliğin onur konuğu ise gazetemiz yazarları Işıl Özgentürk ve M. Sadık Aslankara olacak.

Etkinlik, Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri, gazetemiz yazarı Işık Kansu ve Kadıköy Belediyesi Kültür Müdürlüğü Genel Sanat Yönetmeni Ömür Kurt’un katılımlarıyla 24 Nisan Cuma günü saat 13.00’te gerçekleştirilecek açılış ve onur ödülleri töreniyle başlayacak. Bu yılın onur konukları olan Işıl Özgentürk ve M. Sadık Aslankara’ya ödülleri takdim edilecek.

Açılışın ardından düzenlenecek oturumda, iki yazarın edebiyat yolculuğu; anılar, tanıklıklar ve yapıtları üzerinden Zeynep Oral ve Prof. Dr. Aysu Erden’in anlatımıyla ele alınacak.

Edebiyatın farklı türlerinin ele alınacağı birçok söyleşinin yapılacağı etkinliklere ücretsiz olarak katılım sağlanabilecek.

KADIKÖY-CUMHURİYET ÖYKÜ VE ROMAN GÜNLERİ PROGRAMI

24 NİSAN 2026 CUMA

13.00- Açılış / Onur Ödülleri

Işıl Özgentürk & M. Sadık Aslankara

14.00- Özgentürk ve Aslankara’nın Yazın Yolculuğuna Bakış

Konuşmacılar: Zeynep Oral ve Prof. Dr. Aysu Erden.

15.30- “İlk Roman Cesareti: Nereden başlamalı, nasıl ilerlemeli?”

Konuşmacı: Belgin Bıyıkoğlu, Mehmet S. Aman (yönetici)

16.30- "Edebiyatın iç sesi: Monolog"

Konuşmacı: Seyfettin Araç

25 NİSAN 2026 CUMARTESİ

13.00- “Doğumunun 110. yılında Samim Kocagöz"

Konuşmacılar: Şükrü Kocagöz, Mesut Gengeç, Berrin Karadeniz (yönetici)

15.00- “Dergilerin Edebiyatımızdaki Yeri”

Konuşmacı: Hürriyet Yaşar, Mehmet S. Aman (yönetici)

17.00- “Kurmacada Gerçeklikle Yüzleşmek: Tarih-Toplum-Roman”

Konuşmacılar: Kaya Tokmakçıoğlu, Gürsel Korat

26 NİSAN 2026 PAZAR

13.00- “Çocuk Edebiyatı”

Konuşmacılar: Prof. Dr. Necdet Neydim, Ömür Kurt.

15.00 - “Sözcüklerin Dünyasında Öykü ve Roman”

Konuşmacılar: Zeynep Aliye, Mehmet Zaman Saçlıoğlu.

16.30 - “Edebiyatta Yapay Zekâ”

Konuşmacı: Yalın Gündüz, Berrin Karadeniz (yönetici)