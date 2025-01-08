Kadıköy'de sohbetli, akustik bir konser

Yayınlanma: 08.01.2025 - 10:45

Güncelleme: 08.01.2025 - 10:45

Yelda Altunal'ın akustik konser serisi "Acoustic Lounge" 17 Ocak'ta (20.00) Kadıköy Yeldeğirmeni'nde, Zone60'ın ev sahipliğinde başlıyor!

Sınırlı sayıda katılımcının yer alabileceği, dinleyiciyle etkileşimli bir ortamda gerçekleşecek etkinliğin ilk konuğu ise Burcu Yeşilbaş olacak.

"Acoustic Lounge" bir sohbetli konser konsepti. Program, akustik performanslar eşliğinde konuk sanatçının müziğine ve hikâyesine odaklanacak.

Her etkinlikte Yelda Altunal'ın konuk sanatçıyla sürpriz bir düeti ve sevilen birkaç şarkısı da yer bulacak.