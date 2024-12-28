İstanbul Kadıköy'de derneğe 'kumar' baskını: Çok sayıda gözaltı...

Yayınlanma: 28.12.2024 - 11:50

Güncelleme: 28.12.2024 - 11:52

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbarı değerlendirerek 24 Aralık Salı günü Kadıköy, Acıbadem Mahallesi'nde dernek ruhsatı bulunan bir mekana baskın yaptı.

6 GÖZALTI

Baskında derneğin adeta bir kumarhaneye çevrildiği belirlendi. İçerde bulunan 6 kişinin hazırladıkları özel masa ile kumar oyununu oynadıkları belirlendi. İçerde bulunan 6 şüpheli gözaltına alınarak ifadelerine başvuruldu.

İşyeri sorumlusu M.C.Ş. ile kurpiyerlik yapan E.A.'nın aralarında bulunduğu kişilere Kabahatler konunun 34. Maddesi gereği toplam 38 bin 550 lira para cezası kesildi.