Kadıköy’ün Heredot’u Dr. Müfid Ekdal anıldı
Tarih araştırmacısı ve doktor Müfid Ekdal, ölümünün 8. yıldönümünde Kadıköy Belediyesi tarafından yapılan bir etkinlikle anıldı.
Anma programında Dr. Müfid Ekdal’ın Kadıköy Belediyesi Yayınları tarafından yeniden baskısı yapılan “Saklı Hikâyeleriyle ve Resimleriyle Kadıköy Sokakları” adlı kitabı da ilk kez okuyucuyla buluştu. Haydarpaşa Numune Hastanesi’nin eski başhekimlerinden Ekdal, hayatını hekimliğe ve Kadıköy tarihi üzerine araştırmalara adamış, yazdığı kitaplarla “Kadıköy’ün belleği” haline gelmişti.
Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki anma etkinliğine Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, gazetemiz yazarı Prof. Dr. Barış Doster, Dr. Müfid Ekdal’ın oğlu Oral Ekdal; kızı Meral Akdikmen ile aile yakınları ve birçok Kadıköylü katıldı.
Programda Ekdal Ailesi adına bir konuşma yapan Dr. Müfid Ekdal’ın oğlu Oral Ekdal, “Belediyenin buna sahip çıkmasına biz ailesi olarak gerçekten çok sevindik. Kadıköy Belediyesi söz verdiği üzere babamın tüm kitaplarını dizgisini, yazısını, resimlerini yeniden hazırlayarak teker teker basacak. Bugün ilk olarak basılan Kadıköy Sokakları takdim edildi. Tekrar belediye başkanımız Sayın Şerdil Dara Odabaşı’na ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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