Kadın çalışmalarına emeği geçenler buluştu

Yayınlanma: 28.10.2023 - 19:55

Güncelleme: 28.10.2023 - 19:56

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ile Beykoz Üniversitesi’nin birlikte düzenlediği uluslararası sempozyum “100.Yılında Cumhuriyet’in Kadınları/ Kadınların Cumhuriyeti (1923-2023)” 27 Ekim Cuma günü geniş katılımla başladı.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Durman açış konuşmasında, “Cumhuriyetimizin 100. yılında en büyük ve en değerli kazanımlardan biri kadın haklarıyla alakalı konularda gerçekleşmiş ve kadınların toplumsal, siyasi, hukuki konularda önemli haklara kavuşmasına neden olmuştur. Bu gelişmeler, cinsiyetçi anlayışı geride bırakarak gerçekleştirmiştir” diyerek üniversitelerinin cinsiyet eşitliğine verdiği öneme dikkat çekti.

Vakıf Başkanı Prof. Dr. Birsen Talay Keşoğlu ise, sempozyumun amacının, 100 yıllık Cumhuriyet sürecinde kadınların kazanımını, bu kazanımları arttırmak ve geliştirmek için nasıl mücadeleler verildiğini, neler kazanıldığını, karşılarına çıkan zorlukları nasıl aştıklarını üç gün boyunca, 250 katılımcıyla, geniş bir yelpazede ele almak ve dayanışmayı artırmak olduğunu belirtti.

Cumhuriyetle yaşıt onur konuğu Prof. Dr. Nermin Abadan Unat ise, video ile bağlandığı sempozyumda Cumhuriyet’e neden minnettar olduğunu anlattı. Unat, “Hayallerimi özgür, demokratik, ümitli bir Türkiye ütopyası ile süslemek istiyorum” diyerek özlemini dile getirdi.

Sempozyumun ilk oturumu Prof. Dr. Yıldız Ecevit'in kadın hakları ve cinsiyet eşitliği mücadelesinin tarihini özetlediği konuşma ile başladı.