Kadın çalışmalarına emeği geçenler buluştu
“100.Yılında Cumhuriyet’in Kadınları/ Kadınların Cumhuriyeti (1923-2023)” uluslararası sempozyumu başladı. Cumhuriyetle yaşıt onur konuğu Prof. Dr. Nermin Abadan Unat video ile bağlandığı sempozyumda Cumhuriyet’e neden minnettar olduğunu anlattı.
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ile Beykoz
Üniversitesi’nin birlikte düzenlediği uluslararası sempozyum “100.Yılında
Cumhuriyet’in Kadınları/ Kadınların Cumhuriyeti (1923-2023)” 27 Ekim Cuma günü
geniş katılımla başladı.
Rektör Prof. Dr. Mehmet Durman açış konuşmasında,
“Cumhuriyetimizin 100. yılında en büyük ve en değerli kazanımlardan biri kadın
haklarıyla alakalı konularda gerçekleşmiş ve kadınların toplumsal, siyasi,
hukuki konularda önemli haklara kavuşmasına neden olmuştur. Bu gelişmeler,
cinsiyetçi anlayışı geride bırakarak gerçekleştirmiştir” diyerek
üniversitelerinin cinsiyet eşitliğine verdiği öneme dikkat çekti.
Vakıf Başkanı Prof. Dr. Birsen Talay Keşoğlu ise,
sempozyumun amacının, 100 yıllık Cumhuriyet sürecinde kadınların kazanımını,
bu kazanımları arttırmak ve geliştirmek için nasıl mücadeleler verildiğini,
neler kazanıldığını, karşılarına çıkan zorlukları nasıl aştıklarını üç gün
boyunca, 250 katılımcıyla, geniş bir yelpazede ele almak ve dayanışmayı
artırmak olduğunu belirtti.
Cumhuriyetle yaşıt onur konuğu Prof. Dr. Nermin Abadan Unat
ise, video ile bağlandığı sempozyumda Cumhuriyet’e neden minnettar olduğunu
anlattı. Unat, “Hayallerimi özgür, demokratik, ümitli bir Türkiye ütopyası ile
süslemek istiyorum” diyerek özlemini dile getirdi.
Sempozyumun ilk oturumu Prof. Dr. Yıldız Ecevit'in kadın hakları ve cinsiyet eşitliği mücadelesinin tarihini özetlediği konuşma ile başladı.
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