Kadın cinayetlerini anlatan Ten Rengi perde açtı

24 Aralık 2022 Cumartesi, 16:48

Türkan’ın, Nuriye’nin, İrem’in ve hayattan koparılan sayısız kadının hikayesini sahneye taşıyan Ten Rengi, Altkat Sahne’de izleyicilerle buluştu. Türkiye’de durmak bilmeyen kadın cinayetlerini anlatan Ten Rengi, öldürülen bir psikoloğun anlatımıyla başlıyor. Katledilen kadınların gerçek hikayelerinin anlatıldığı oyunda kadına yönelik toplumun bakışı açısı sarsıcı bir biçimde ele alınıyor. Oyun, izleyici ile hesaplaşma içine girerken toplumun kendisiyle de yüzleşiyor.





“Yüzlerimizi birbirimize çevirmeden, gözlerimizi birbirimizin gözlerine gerçek anlamda dikmeden, kadına açılan bu savaşı kaybetmeye mahkûm olacağız” mesajının verildiği oyunda hem erkeği yaratan toplum hem de cinayetleri işleyen erkek konu ediniyor.





Ten Rengi’ni Nevzat Süs yazdı ve yönetiyor. Müge Saut tek kişilik performansı ile izleyici karşısına çıkıyor.





Ten Rengi’nin Ocak 2023 programı şöyle:





6 Ocak Cuma / 20.30

15 Ocak Pazar / 18.00

20 Ocak Cuma / 20.30

27 Ocak Cuma / 20.30





KÜNYE





Yazan ve Yöneten: Nevzat Süs

Yönetmen Yardımcısı: Hatice Şanlı

Işık: Tasarımı Alev Topal

Müzik: Deniz Köseoğlu

Reji Asistanı: Sevinç Hasanova

Işık Kumanda: Taha Eren Özcan

Video-Fotoğraf: Erdi Köseoğlu

Dış Sesler: Aydan Cömert, Aybike Turan, Bilge Soylu, Betül Alaz, Deniz İnan, Esra Kucur,

Gizem Özgün, Hatice Şanlı, İlkay Akpınar, Sevcan Sini

Oynayan: Müge Saut