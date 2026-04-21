Kadın Eserleri Kütüphanesi 36. yılını kutladı

Kuruculardan Füsun Ertuğ Yaraş ve 2025 - 2027 dönemi yönetim kurulu üyeleri Nilgün Kıvırcık, Nevval Sevindi, Emine Hatun Gür, Selvi Başak Öztürk konuşmalarında Şirin Tekeli, Füsun Akatlı ve Jale Baysal'ı anarak, bilgi üreten ve paylaşan bir merkez olarak planlanan vakfın kuruluşunu, gönüllü dayanışmasıyla bugüne kadar nasıl geldiğini anlattılar. Emek veren herkese teşekkür ettiler. En kıdemli gönüllü Tülin Tankut ise, arkeolog, mimarlık tarihçisi yazar, yayıncı Pekin’in kitabının değerini ifade eden konuşmasında Mor Bellek”in çok başarılı bir kurum tarihi çalışması olduğunun altını çizdi. Tankut; “Yazar, her şeyden önemlisi, kurumun işleyişine uyum sağlayan yaklaşımıyla Kütüphanedeki malzemeyi, belgeleri titizlikle inceleyerek, okurla paylaşmaya değer gördüğü ne varsa titizlikle ayrıştırıp kadınlara ait su yüzüne çıkmamış gerçekleri, tarihsel köklerine inerek, “toplumsal cinsiyet” kavramının sürekliliğine dikkat çekmektedir.” dedi.

Arzu Karamani Pekin ise, annesi seramik sanatçısı Ayfer Karamani sayesinde kuruculardan Aslı Davaz ile tanıştığını, kuruluşuna şahit olduğu vakfın tarihi Mor Bellek'i yazmanın kendisi için de çok önemli olduğunu anlattı. Ardından vakfın görsel arşivine bağışlanan fotoğraflardan Deniz Bozok ve Burçin Çıngay’ın hazırladığı “Kadın Hareketi Fotoğraflarından Seçmeler” kısa filmi gösterildi. Kutlamaya aralarında ressam Berna Türemen, Tarih Vakfı Kurucu Başkanlarından Orhan Silier, Prof. Dr. Ayşe Erzan, Mor Bellek’in tasarımcısı Ersu Pekin, gazetemize uzun yıllar emek vermiş eski çalışanları arşiv uzmanı Edibe Buğra ve foto muhabiri Kaan Sağanak’ın da olduğu çok sayıda gönüllü katıldı.