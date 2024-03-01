"Kadın" Fotoğrafları Sergisi

Cumhuriyet gazetesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi iş birliği ile kadınların evrensel ve esin verici mücadelesine bir saygı duruşu niteliğinde 36 fotoğraf sanatçısı, Ceyhun Atuf Kansu şiirleri eşliğinde “Kadın” fotoğrafları sergisinde bir araya geliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 13:09
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“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla kadınların gücüne, direnişine ve mücadelesine katkı vermek amacıyla düzenlenen Ceyhun Atuf Kansu Şiirleri Eşliğinde “Kadın” Fotoğrafları Sergisi, kadınların yaşamlarındaki güçlü izleri ve topluma kattıkları değeri vurgulamak üzere tasarlandı.

Her bir kareye, kadınların yüzyıllar boyu sürmüş olan çabalarının ve dirençlerinin yansıdığı sergide, kadınların özgürlük arayışı ve adalet talebi ön plana çıkıyor. Kadınların verdikleri bu mücadeleleriyle evrensel anlamda insanlığın ilerlemesine katkıda bulunmalarının altı çizildiği serginin küratörlüğünü ise Güven Baykan üstleniyor.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede bir araya gelen sanatçıların yapıtlarından oluşan sergi, kadına yönelik şiddetin sona ermesi ve kadınların özgürce yaşayabileceği bir dünya için bir çağrıyı da dile getiriyor.

İşte bu çağrı için 36’lık film karesi gibi bir araya gelen sergi, İstanbul Kültür Üniversitesi Bakırköy yerleşkesi Ataköy binasındaki İKÜSAG Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak. 6 Mart 2024 Çarşamba günü saat 15.00’te açılacak sergi, 17 Nisan 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilir.


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