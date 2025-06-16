Kadınlar, Hayat Hikâyelerini Sanatla Anlatıyor

Depremin ardından Hatay’da yaşamlarını yeniden inşa etmeye çalışan kadınlar, yaşadıkları süreci resim, kolaj ve yazılı anlatımlarla ifade ettikleri bir sergiyle izleyiciyle buluşuyor.

“Kadınlar Hikâyelerini Anlatıyor” isimli sergi, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 18.00’de Hatay Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi’nde açılacak.





Sergide, MaviKalem’in Hatay’da yürüttüğü “Kadınlar İşini Kuruyor” programına katılan ve kendi işini kurarak hem ailesine hem çevresine ilham olan beş kadının çalışmaları yer alacak.

Her biri, beş farklı tema üzerine, 50x70 cm’lik resim kâğıtlarına hayat hikâyelerini resim, kolaj ve yazılı ifadelerle aktardı.





Atölyelerde yalnızca sanat yapılmadı; kadınlar bir araya geldi, hikâyelerini paylaştı, birbirini dinledi. Sessizlikler kadar kahkahaların da yer aldığı bu buluşmalarda, kimi zaman gözyaşları aktı, kimi zaman ise umutla renkler eklendi.

Serginin açılışında, projeyi fonlayan İrlanda Büyükelçiliği’ni temsilen Büyükelçi Sayın Clare Brosnan ve beraberindeki elçilik ekibi de hazır bulunacak.





Atölye çalışmaları, ressam ve heykeltıraş Meryem Tomak tarafından Hatay’da yürütüldü. Etkinlik, Defne Belediyesi’nin mekân desteğiyle; sergi süreci ise Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün katkılarıyla gerçekleşti.



