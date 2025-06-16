Zeynep Oral Belgeseli 'Bir Babiâli Zirvesi' Metrohan’da

Duayen gazeteci ve yazar Zeynep Oral’ın meslek hayatını konu alan “Bir Babiâli Zirvesi” belgeselinin ilk gösterimi, 17 Haziran Salı akşamı saat 19.00’da, Tünel’in üstünde bulunan tarihi Metrohan binasında yapılacak.

Habitat TV’de gösterime girecek olan belgesel, PEN Yazarlar Derneği Türkiye Başkanı, Türkiye Tiyatro Eleştirmenleri Birliği, Nâzım Hikmet Vakfı, Türkiye-Yunanistan Dostluk Derneği gibi birçok sivil toplum kuruluşunun da kurucularından olan Zeynep Oral’ın gazetecilik serüvenini ve kültürel mirasa katkılarını mercek altına alıyor.

Paris Yüksek Gazetecilik Okulu mezunu olan, Sorbonne Üniversitesi’nde tiyatro eğitimi alan ve 1972’de kurucuları arasında yer aldığı Milliyet Sanat dergisini yaklaşık 30 yıl yöneten Zeynep Oral, halen Cumhuriyet gazetesinde yazılarına devam ediyor.





Belgesel, yazar Merve Küçüksarp’ın Zeynep Oral ile gerçekleştirdiği röportajlar üzerine kurgulandı. Yönetmenliğini Habitat TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Toy’un üstlendiği yapımın görüntü yönetmenliğini Oğuz Özdemir, kurgusunu ise Münevver Anaman gerçekleştirdi.