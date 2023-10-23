Kahkaha garantili: İstanbul Komedi Festivali'nde neler izleyebilirsiniz?

Yayınlanma: 23.10.2023 - 13:04

Güncelleme: 23.10.2023 - 13:04

Beşiktaş Kültür Merkezi, Türkiye'nin ilk uluslararası komedi festivali olan "İstanbul Komedi Festivali"nin 8'incisini düzenlemeye hazırlanıyor. Bu festival, 2016 yılından bu yana her yıl farklı ve gelişen bir programla İstanbul'da komedi severlerle buluşuyor. İstanbul Komedi Festivali, Türkiye'de mizah alanında önemli trendleri belirlemekte, alternatif ve yenilikçi projelere zemin hazırlamaktadır. Aynı zamanda, dünya genelinde tanınmış komedi festivalleri ile yarışır bir öneme sahip olan bu etkinlik, Türk komedi dünyasının özgün katkılarını dünya sahnesine taşıyor.

FESTİVAL TARİHLERI VE İÇERİĞİ

Bu yılki "İstanbul Komedi Festivali," 5 Kasım - 3 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival, her yaşa hitap eden zengin bir program sunacak. İşte bu etkinlikte yer alacak bazı unsurlar:

Stand-up gösterileri: Komik ve eğlenceli stand-up komedyenlerinin sahne performansları.

Doğaçlama gösterileri: Anlık ve esprili performanslarla izleyicilere kahkaha tufanı yaşatacak gösteriler.

Kapalı gişe tiyatro oyunları: Türkiye'nin sevilen tiyatro oyunlarının festival kapsamında sahnelenmesi.

Çocuk etkinlikleri: Çocuklar için özel olarak hazırlanan eğitici ve eğlendirici tiyatro oyunları ve atölyeler.

FESTİVALE KATILACAK İSİMLER

Bu yılki İstanbul Komedi Festivali'nde, Türkiye'den ve dünyadan mizahın usta isimleri sahne alacak. İşte bazı katılacak isimler:

Demet Akbağ

Şener Şen

Uğur Yücel

Ali Poyrazoğlu

Güneş Berberoğlu

Behzat ve Süheyl Uygur

Kaan Sekban

Doğu Demirkol

Zafer Algöz

Can Yılmaz

Berfu ve Eser Yenenler

Esra Dermancıoğlu

Deniz Göktaş

Ali Kerim Diler

Can Bonomo

Can Temiz

Bengi Apak

Oya Başar

Ebru Kural

Hakan Yılmaz

Ebru Cündübeyoğlu

Yasemin Şefik

Geveze

Volkan Severcan

Asuman Dabak

Yunus Günçe

ULUSLARARASI KATILIMCILAR

Festival, İngiliz komedyenlerin de katılımıyla uluslararası bir boyut kazanacak. İngiltere'den Funny Woman Awards'ı kazanan Laura Smyth, Sean McLoughlin, Matt Richardson ve Brennan Reece gibi komedyenler, Türk izleyicileriyle ilk kez buluşacak.

ÇOCUKLAR IÇIN EĞLENCE VE EĞİTİM

Festival, çocuklar için özel olarak tasarlanmış tiyatro oyunlarına ve atölyelere de ev sahipliği yapacak. Bu etkinliklerle çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecekler. Çocuklar için programda "Türkçe Benim Evim-Kelimeler Adası", "Bully Bully", "Ceko ile Pepo-İki Bavul Dolusu" ve "Nasreddin Hoca" gibi etkinlikler bulunacak.

BRANDWEEK İSTANBUL DA KATILACAK

Brandweek İstanbul etkinlikleri kapsamında İngiliz komedyen Laura Smyth, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Nergis Öztürk ve kadın komedyen Lesli Karavil gibi özel isimler festivalde yer alacak. Bu etkinlikler, hayatın komik yanlarını izleyicilere sunacak.

İstanbul Komedi Festivali, Türk mizahının önemli bir platformu olarak her yaş ve ilgi grubuna hitap eden geniş bir program sunuyor. Ünlü komedyenler, tiyatro oyunları, doğaçlama gösterileri ve çocuk etkinlikleri ile festival, İstanbul'un kültürel takvimi için heyecan verici bir etkinlik olarak karşımıza çıkıyor. Türk ve uluslararası mizahın en iyileri, bu festivalde sanatseverlerle buluşacak.