'Kahramanların Zamanı' belgesel festivali Rus Evi Ankara'da

Yayınlanma: 08.11.2023 - 17:06

Güncelleme: 08.11.2023 - 17:06

Rusya’nın tüm bölgelerinde geçen yıl seyirciyle buluşan "Kahramanların Zamanı" adlı belgesel festivali, yurtdışında ilk kez Ankara’da gerçekleştirilecek. Etkinliğin başkentli konukları, belgesel filmleri izlemenin yanı sıra aynı zamanda yapımcılar ile sohbet ederek Donbass’ta ve bilhassa sınır bölgelerinde neler yaşandığını ilk elden öğrenebilecek. Hilal Mah., Rabindranath Tagore Cad., No:68 Çankaya Ankara adresindeki Rus Evi Ankara'da, 11 Kasım'da gerçekleşecek etkinliğin kokteyli saat 17.30'da yapılacak, 18.00'da ise belgesel gösterimleri başlayacak.