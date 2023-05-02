Kakava nedir? 2023 Kakava şenlikleri ne zaman?

Yayınlanma: 02.05.2023 - 13:27

Güncelleme: 02.05.2023 - 13:27

Romanların Hıdrellezi olarak bilenen Kakava, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Romanların, doğanın uyanışını bolluk ve bereket dileği ile eğlenceli şekilde kutladığı Kakava Şenlikleri efsanelerle daha renkli hale geliyor.

KAKAVA NEDİR?

Kakava, Roman kültüründe bir bayramdır. Kökenlerini Mısır ve Ön Asya'dan alır. Kakava, Romanlar için bir yıl boyunca sabırsızlıkla beklenen ve büyük hazırlıklar yapılarak kutlanan en önemli günlerden biri olarak kabul ediliyor.



KAKAVA 2023 NE ZAMAN KUTLANACAK?

İlkbaharı karşılamak için yapılan eğlencelerden biri olan Kakava Şenlikleri ve Hıdrellez Kutlamaları her yıl Mayıs ayının 5. ve 6. günlerinde düzenlenmektedir. UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan şenlikler 5-6 Mayıs tarihlerinde Edirne Sarayiçi'nde düzenlenecek.