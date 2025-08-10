Kalamış Yaz Festivali, Şoray’ın da katıldığı film gösterimiyle başladı: ‘Sultan’lı açılış

Kalamış Atatürk Parkı’nın merkezine kurulan sahnenin çevresi tam bir şenlik alanı. İçecek ve oyun bölümleri tıklım tıklım, her yaştan İstanbullu, kimi kamp sandalyesini deniz kenarına konumlandırarak sahneye uzaktan bakış atıyor, kimi biletle giriş yapılan alanın hemen dışındaki park banklarına kurulmuş, kimi de daha uzakta piknik yaparak olan biteni takip ediyor. Herkesin elinde içinde türlü içecekler barındıran termoslar ya da şişeler hazır. Bu yıl her zamankinden daha sıcakmış gibi geçen bir gün daha biterken güneşin batmasıyla şu günlerde esen poyraz iyiden iyiye kendini hissettiriyor...

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği festival, açılışını böyle bir havada, Yeşilçam’ın unutulmaz filmi “Selvi Boylum Al Yazmalım”ın gösterimiyle yaptı. Etkinliği özel bir duruma getirense Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray ve filmin müziklerini yapan Cahit Berkay’ın gösterimdeki yerini almaları oldu. “Yeşilçam’ın Sultanı” sahneye seyirciyi selamlamaya çıktığında ayakta alkışlarla karşılandı.

Münir Nurettin Selçuk’un “Bir tatlı huzur almaya geldim Kalamış’tan” sözlerini alıntılayan Şoray, “Ben de sizlere sevgimi vermeye ve sizlerden huzur ile sevgi almaya geldim” dedi ve öyle de oldu. Şoray, “Zaten Kadıköy sanatın ve kültürün en yoğun yaşandığı yer. Tüm Kadıköylülerin sanata ve sanatçıya ne kadar ilgili olduklarını çok iyi biliyorum. Birçok kez sizlerle etkinliklerde karşılaşmıştım. Hep böyle sıcacık, güzel sevgileriniz vardı” dedi.

BERKAY VE MÜZİĞİ...

Gecenin bir diğer konuğu, filmin efsaneleşen müziklerini besteleyen Cahit Berkay oldu. İki usta sanatçı birbirlerine sarılırken Berkay, Türkan Şoray’ın yanında sahneye çıkmanın heyecanına değindi. Usta müzisyen yaptığı konuşmada, “Kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum o filmin müziklerini yaptığım için. O müzik Türkan Şoray ile birlikte çok sevildi” ifadelerini kullandı. Berkay ayrıca, eylül ayında Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda Cahit Berkay film müziklerinin seslendirileceği bir etkinlik düzenleneceğini ve bu etkinliğe Türkan Şoray’ın da katılacağını duyurdu.

Konuşmaların ardından, hafızalara “Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu. Sevgi emekti” sözüyle kazınan film izleyiciyle buluştu. Atıf Yılmaz’ın yönettiği, senaryosunu Ali Özgentürk’ün Cengiz Aytmatov’un romanından uyarladığı filmin başrollerinde Türkan Şoray’la birlikte Kadir İnanır ve Ahmet Mekin yer alıyor.

Çoğunluk belki defalarca izlediği “Selvi Boylum Al Yazmalım” deneyimine bu kez deniz esintili ortamda bir yenisini ekledi. Kulak misafiri olduğumuz konuşmalardan anladığımız kadarıyla ise birçok yeni nesil genç Türk sinemasının kült filmini ilk defa izlerken Türkan Şoray efsanesine ise canlı tanıklık etmiş oldular.

‘ENGELLERE RAĞMEN DEVAM’

Açılışta konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ise festivalin şehre kattığı değeri şu sözlerle vurguladı: “Biz bu tarz festivalleri Kadıköy Belediyesi olarak yıllardır siz değerli komşularımızla buluşturuyoruz, bundan dolayı son derece mutlu ve gururluyuz. Emin olun her türlü baskı ve engellere rağmen bu tür organizasyonlarla her zaman karşınızda olacağız.”