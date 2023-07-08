Kalamış’ta ‘Yaz Festivali’

Yayınlanma: 08.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.07.2023 - 05:12

Sanatseverler, +1 ortaklığıyla düzenlenen festivalin 50 TL olarak belirlenen biletlerini (kişi başı en fazla 2 adet olmak üzere) Mobilet’in web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden temin edebilecekler. Festival geçen yıllarda olduğu gibi yine bir Charlie Chaplin filmiyle açıldı. Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası dün Charlie Chaplin’in 1925 yapımı “Altına Hücum” filmine eşlik etti.

Festivalin konser serisi, popüler müziğimizin sevilen gruplarından Kardeş Türküler’in 30. yıl konseriyle başlayacak. Konser bu akşam saat 21.00’de başlayacak.