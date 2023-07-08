Kalamış’ta ‘Yaz Festivali’
Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği +1 Sunar: Kalamış Yaz Festivali izleyicilerle buluştu. 7 Temmuz - 10 Eylül arasında yapılacak festival kapsamında 43 konser, 17 film gösterimi olmak üzere toplam 60 etkinlik yer alıyor. Festivalin müzik ayağı caz, klasik müzik, rock, dünya müziği, elektronik müzik, hip hop ve popüler müzikten oluşan zengin bir içeriğe sahip.
Sanatseverler, +1 ortaklığıyla düzenlenen festivalin 50 TL olarak belirlenen biletlerini (kişi başı en fazla 2 adet olmak üzere) Mobilet’in web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden temin edebilecekler. Festival geçen yıllarda olduğu gibi yine bir Charlie Chaplin filmiyle açıldı. Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası dün Charlie Chaplin’in 1925 yapımı “Altına Hücum” filmine eşlik etti.
Festivalin konser serisi, popüler müziğimizin sevilen gruplarından Kardeş Türküler’in 30. yıl konseriyle başlayacak. Konser bu akşam saat 21.00’de başlayacak.
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