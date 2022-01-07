Kalben, 17 Ocak'ta albüm ve romanını birlikte yayımlayacak

07 Ocak 2022 Cuma, 04:00

Karantina döneminde tüm enerjisini romanını bitirmeye ve şarkılarını tamamlamaya harcadığını belirten Kalben, 13 şarkılık “Eski Dünyanın Yangını” albümündeki tüm şarkıların söz ve müziğine imzasını attı. Aynı adlı romanını ve albümünü aynı anda çıkararak Türkiye’de bir ilke imza atan Kalben, “Annelerinin küskün ve hüzünlü gölgesinde yeryüzüne kök salmaya çalışırken birbirine yaren olan iki yalnız çocuğun hikâyesi bu. Hepimizin kendi hayatında mücadeleleri var ve dertlerimiz, isteklerimiz ortak. O yüzden hem albümde hem de romanda, aslında benim tanıdığım gördüğüm, albümlerde dinlediğim, gazetelerde gördüğüm, okuduğum tüm kadınların kimi zaman kalbimize, kimi zaman da mezar taşına yazdığımız, unutmak istemediğim herkesin izi var. Bu eserler artık, okurlara ve dinleyicilere emanet” dedi.

ANNESİNE VE TÜM ANNELERE...

Sanatçı Kalben, annesi Seda Hanım başta olmak üzere tüm annelere ithafen yazdığını ifade ettiği ilk romanında büyüyen iki kadının (Kantante ile Koda) hikâyesini anlatıyor. Erkek egemen dünyada hayatta kalmaya çalışan kadınların mücadeleleri, hayalleri, sevme ve sevilme biçimleri üzerinde duruyor. 10 Ocak’tan itibaren, çevrimiçi satışa açılan kitapta Kalben, içinde saya saya bitiremeyeceği kadar kadının olduğunu ve tüm o kadınları onurlandırmak için bu romanı kaleme aldığını belirtiyor.

KİTABIN KONUSU

Koda ile Kantante yolları daha çocuk yaşlarda kesişen, erkek egemen dünyanın acıları ile büyüyen iki kadındır. Birbirlerine olan yakınlıkları ortak sevgilerden ve ortak eksikliklerden kaynaklanmaktadır daha çok. Aile kurumunun yarattığı travmalardan kurtulmaya çalışırlar. Büyüdüklerinde evden uzaklaşır, daha iyi bir yaşam için mücadele verirler. Oysa dışarısı da en az bir “yuva” kadar tehlikelerle doludur. Birlikte büyüyen iki arkadaşın yolları zamanla ayrılır. Ortalıktan bir anda kaybolan Kantante’nin nereye gittiğini, kimse bilmemektedir. Koda, Kantante’nin günlüğünü bulur ve yazdıklarından yola çıkarak onu bulmaya çalışır.