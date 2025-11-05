“Kalıpların Dışına Çıkmak” sergisi açılıyor

Fransız Kültür Merkezi (Institut français) Türkiye, Fransız Ulusal Göç Tarihi Müzesi tarafından hazırlanan “Kalıpların Dışına Çıkmak” adlı sergiyi Ankara, İstanbul ve İzmir’de sanatseverlerle buluşturuyor. Institut français Türkiye’nin Odyssées etkinlik dizisi kapsamında düzenlenen sergi, göç olgusunu ve göçmenliğin toplumsal yansımalarını çizgi roman sanatı aracılığıyla ele alıyor. Sergide; BARU, Farid Boudjellal, Lisa Mandel, Yasmine Bouagga, Marguerite Abouet, Marjane Satrapi, Riad Sattouf ve Will Eisner gibi dünyaca tanınmış çizerlerin eserleri yer alıyor. Sergi, Institut français İstanbul’da 4 Kasım 2025 – 31 Ocak 2026, Institut français Ankara’da 6 Kasım – 31 Aralık 2025 ve Institut français İzmir’de 7 Kasım – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında gezilebilecek.

ÇİZGİ ROMANIN TOPLUMSAL ANLATI GÜCÜ

Son yarım yüzyılda çizgi romanın, edebiyat ve sinemaya özgü temaları işleyen güçlü bir anlatı biçimine dönüştüğüne dikkat çekilen sergi, göç temasını farklı bakış açılarıyla yorumlayan sanatçıları bir araya getiriyor. Kimi tarihsel ve politik bağlamlar üzerinden, kimi ise aile hikâyeleri ya da kişisel deneyimlerden yola çıkarak göçün birey ve toplum üzerindeki etkilerini aktarıyor. Sergi, çizgi romanın görsel sanatlar ve müzik gibi disiplinlerle birlikte göçmenlerin kendilerini ifade etmede kullandıkları önemli araçlardan biri haline geldiğini vurguluyor.

AUREL SÖYLEŞİSİ 7 KASIM’DA

İzmir’deki sergi, aynı zamanda merkez binanın dış cephe panolarında yer alan “Akdeniz: Kaleydoskopik Bir Kıtanın Hikâyeleri” (Méditerranée, un kaléidoscope d’histoires) başlıklı paralel seçkiyle genişliyor. Bu bölümde, çizer Aurel’in yeni eserinden alınan bölümler, Akdeniz’in kültürel çeşitliliğini ve tarihsel derinliğini konu alıyor. Sergi kapsamında, çizer ve yönetmen Aurel, 7 Kasım 2025 Cuma günü saat 18.00’de Institut français İzmir Kütüphanesi’nde düzenlenecek söyleşide sanatseverlerle bir araya gelecek. Etkinlikte Aurel’e, çizer Ali Çetinkaya ile Ayşegül Utku Günaydın eşlik edecek. Söyleşi İngilizce ve Fransızca gerçekleştirilecek, Türkçeye ardıl çeviri sağlanacak.

Fotoğraf: Cyril Zannettacci / Agence VU