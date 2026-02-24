'Kara Karanlık' sergisi kapılarını açıyor

Toplumsal konuları odağına alan çalışmalarıyla tanınan sanatçılar Nur Gökbulut ve Özge Gökbulut Özdemir, disiplinlerarası bir projeye daha imza atıyor. İkilinin güncel toplumsal, ekolojik ve ekonomik krizleri ele alan son sergisi 'KARA KARANLIK', 26 Şubat’ta Ankara’da bulunan Krişna Sanat Merkezi’nde kapılarını açmaya hazırlanıyor.

GEÇMİŞLE YÜZLEŞME VE GELECEK UMUDU

Resim ve enstalasyondan oluşan disiplinlerarası bir kurguya sahip olan sergi, izleyiciyi sadece bir gözlemci değil, aynı zamanda yakın ve uzak geçmişin karanlıklarıyla yüzleşen bir tanık olmaya davet ediyor. Eleştirel bir perspektifle kurgulanan 'KARA KARANLIK', dünyanın içinden geçtiği zorlu süreçleri sanatın diliyle sorgularken, geleceğe dair umudu da canlı tutmaya çalışıyor.

Nur Gökbulut ve Özge Gökbulut Özdemir, serginin felsefesini şu çarpıcı sözlerle özetliyor:

“Karanın bilindiği ama görünmediği bir karanlıkta yol alıyoruz. Ne savaş kaldı görmediğimiz, ne yangın, ne deprem; zeytin ağaçlarından sokak hayvanlarına kadar bitmek bilmeyen katliamlar, çocuk istismarları... Hepimizin zihninde kararmış görüntüler, gittikçe ısınan dünyada alev alev yanan tencereler... İçimizde sönmeyen umudun ışığıyla distopik bir dünyada yürüyoruz.”

18 MART'A KADAR ZİYARETE AÇIK

Ankara sanat ortamına güçlü bir eleştirel soluk getirecek olan sergi, 26 Şubat 2026 Perşembe saat 18:00’da gerçekleştirilecek açılış kokteyli ile sanatseverleri ağırlamaya başlayacak. Sergi, 18 Mart tarihine kadar Krişna Sanat Merkezi’nde görülebilecek.

Krişna Sanat Merkezi Adres: Kennedy Cad. No: 29/3 Kavaklıdere, Ankara