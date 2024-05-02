Karadeniz’in Kültürel Mirası: 24. Uluslararası Tiyatro Festivali

Yayınlanma: 02.05.2024 - 16:26

Güncelleme: 02.05.2024 - 16:36

24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, tiyatro sanatının evrensel değerlerini Karadeniz’in eşsiz doğasıyla harmanlayarak, 02-15 Mayıs tarihleri arasında sanatseverlere kapılarını açıyor. 2000 yılında başlayan ve altı Karadeniz ülkesinin katılımıyla kültürel bir buluşma noktasına dönüşen festival, bu yıl 24. yılını kutlamanın heyecanını yaşıyor. Festival, beş ülkeden gelen tiyatro topluluklarını ağırlayacak ve altı farklı sahnede toplam 25 oyun sergilenecek. Trabzon Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen açılış oyunu ‘Puntila Ağa ve Uşağı Matti’, sosyal adaletsizlikler ve kapitalist düzenin çelişkilerini mizahi bir dille ele alıyor. Atapark Haluk Ongan Sahnesi’nde muhteşem bir açılış gösterisiyle başlayacak festival, 2-5 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek atölye çalışmaları, söyleşiler, konferanslar ve sergilerle tiyatro dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirecek ve katılımcılara zengin bir içerik sunacak. 2005 yılında Ermenistan ve Azerbaycan’ın da katılımıyla barış ve dostluk mesajları veren festival, bu yıl da barış, dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirmeyi amaçlıyor. Sanatın birleştirici gücüyle pek çok ülkeyi bir araya getiren festival, biletlerin hızla tükendiği bu muhteşem etkinliği kaçırmamanız için sizi davet ediyor. Tiyatro sanatının büyüsünü deneyimlemek ve bu kültürel zenginliğin bir parçası olmak için 24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali’ne katılın!

Festival programı ve daha fazla bilgi için https://www.devtiyatro.gov.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

GREENPISS - - YLLANA. İspanya

RUMUZ GONCAGÜL - İSTANBUL DT

ÇIĞ - - TİFLİS AKHMETELİ DEVLET DRAM TİYATROSU