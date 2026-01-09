Karagümrük'teki Aetius Sarnıcı’ndan kalan kısımlar iş makineleriyle söküldü: Tarihe kepçe!

Beşinci yüzyılın ilk yarısına tarihlenen Karagümrük Aetius Sarnıcı’ndan günümüze kalan kısımlarını iş makineleriyle söktüler.

Mimar Serhat Şahin, sosyal medyadan çağrıda bulundu. Şahin çağrısında, “Roma mimarisinin günümüze ulaşan en önemli üç sarnıcından biri Aetius Sarnıcı’nın Fevzipaşa Cad. tahrip edilen 5. yüzyıl duvarı. @MErgun_Turan @ FatihBelediye bu nasıl iş. Herkes kendine gelsin lütfen. Kurul kararı var diyerek olmaz. Kurul buna izin vermez” ifadelerine yer verdi.

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE DİLEKÇE

Kültürel ve Doğal Mirası İzleme Platformu Başkanı arkeolog Nezih Başgelen İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu. Acil olarak ilgili kurumları göreve çağıran Başgelen, “Aetius Sarnıcı, İstanbul’un en önemli kültürel miras alanlarından biridir. Kasım ayı başından bu yana sarnıcın içinde yoğun bir çalışma yürütülüyor. Görüldüğü üzere iş makineleri, sarnıcın çökelti dolgusunu mekanik müdahaleyle kaldırıyor. Gelen yeni görüntülere göre, sarnıcın Fevzipaşa Caddesi’ne paralel uzanan beden duvarları, tıraşlama yapılarak ankrajlanıyor ve üzerine beton kuşak uygulanıyor. Tüm Roma mimarlığında eşi olmayan üç açık sarnıçtan biri olan Karagümrük’te (Aetius Sarnıcı)’nda yaşanan bu tahribat, görsellerde açıkça görülmektedir. Bu denli önemli dünya mirasının daha fazla tahrip olmaması için sahadaki çalışmaların İstanbul Arkeoloji Müzeleri uzmanlarının denetiminde yapılmasının gereği konusunda acilen ilgili kurumlarımızın dikkatini çekiyoruz” dedi.