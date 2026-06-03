Karahantepe: Keşifle yeni ufuklar...

Karahantepe’deki arkeolojik kalıntıları korumak amacıyla tasarlanan çatı (üst örtü) sistemi için çalışmalar sürüyor.

Çatı, araziye organik uyum sağlayan dalgalı bir form şeklinde yapılacak. “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında hayata geçirilen bu koruma çatısı dokuya zarar vermeyecek şekilde tasarlanmış ayrıca modüler ve sökülebilir bir mimariye sahip. Alana üst örtünün yanı sıra proje kapsamında 2 bin metrekarelik kazı ve araştırma evi ile buluntu depoları da inşa edilecek.

Prof. Dr. Necmi Karul.

Karahantepe ile ilgili detayları öğrenmek için Göbeklitepe ve Karahantepe kazı başkanı Prof. Dr. Necmi Karul ile konuştuk.

KALINTILAR...

Karahantepe’de son yıllarda elde edilen verilerin ve açığa çıkarılan kalıntıların çekici olduğu kadar tarih öncesi arkeolojisinde yeni ufuklar açacak sonuçları ortaya koyduğunu belirten Karul, “Bildiğiniz gibi buradaki araştırmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde devam eden Taş Tepeler Projesi kapsamında yürütüyoruz. Her kazının kendine özgü soruları olmakla birlikte proje kapsamında bütüncül olarak yanıtlanmaya bekleyen araştırma sorularımız da var. Başka bir ifade ile elde edilen her yeni sonuç bütüne katkı sağlıyor. Bu birliktelik sadece bilimsel bir anlam taşımıyor aynı zamanda kazı alanlarının korunması, bilginin toplumla buluşmasına yönelik çalışmaları da kapsıyor. Göbeklitepe bu yönde deneyim kazandığımız bir alan ve her yıl buraya olan ilginin arttığını görüyoruz” diyor.

İlginin birçok yönüyle sevindirici olduğunu söyleyen Karul, kendilerinin ve ilgili kurumların sorumluğununu da artırdığını vurguluyor. Ziyaretçi sayısının bununla sınırlı kalmayacağının altını çizen Karul, “Bu nedenle henüz baskı artmadan gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Karahantepe üst örtüsü bunların bir adımı. Yaklaşık 6 bin metrekarelik bir alan örtülecek. Bir taraftan açığa çıkarılan yapıların sağlamlaştırma işlemlerini yapıyoruz ancak dış şartlardan korunmak çok daha önemli. Bir diğer husus ise ziyaretçinin alana zarar vermeden erişimini kolaylaştırmak ve gerçek dışı bilginin önüne geçmek. Bunun için de karşılama merkezleri önemli bir işleve sahip” diyor.

12 BİN YIL

Bu nedenle hem Göbeklitepe’deki mevcut içeriği yenileme çalışmalarının yanı sıra Karahantepe’deki yeni karşılama merkezi için de içerik oluşturduklarını söyleyen Karul, “Buradaki anlatı Karahantepe’nin tanıtımı ile sınırlı olmayacak. 12 bin yıl önceki doğal çevre, bugüne kadar yaşanan değişimler ile insanın buna gösterdiği tepkiyi ve sonuçlarını ele almayı planlıyoruz” diyor.