Karanlık sularda umudun melodisi

Yayınlanma: 14.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.07.2024 - 04:00

İKİ yıl önce Fuat Saka, göç konusunu işleyen ilk senfoniyi bestelemişti. “Göç Senfonisi-Karanlık Sular” adlı bu eser, Almanya’nın Köln kentinde, tarihi Gürzenich Orkestrası eşliğinde Filarmoni Konser Salonu’nda sahnelendi. Bu etkinlik, göçün zorluklarını ve barışın önemini sanat yoluyla vurgulayan etkileyici bir gösteriydi.

KÜLTÜRLERİN BULUŞMASI

Göç Senfonisi’nin Köln’deki performansı, Almanya Kültür Bakanı Claudia Roth’un himayesinde, Köln-İstanbul Kardeş Şehir projesi kapsamında gerçekleştirildi. Köln Büyükşehir Belediyesi ve Almanya Türkiye Kültür Forumu işbirliğinde düzenlenen bu konser, belediye başkanı Henriette Reker ve yüzlerce müzikseverin katılımıyla yapıldı. Reker, eserin dünya prömiyerine İstanbul’da katılmış ve senfoniyi Köln’e davet etmişti.

SINIRLARI AŞAN UYUM

Fuat Saka’nın göç olgusuna dikkat çekmek amacıyla bestelediği senfoni, Türk, Yunan ve Alman sanatçıların ortak çalışması olarak doğdu. 1980’li ve 90’lı yılları Almanya ve Fransa’da göçmen olarak geçiren ve aynı zamanda Alman vatandaşlığına da sahip olan Saka, uzun yıllardır yaşamını Türkiye’de sürdürüyor. Senfoninin büyük orkestra için düzenlenmesi, Atinalı müzisyen Vangelis Zografos tarafından yapıldı. Atina’dan şarkıcı Loanna Forti, Girit’ten Zachraias Spyridakis ve İstanbul’dan da Dr. Cihan Yurtçu kavalıyla büyük orkestraya solist olarak katıldı. İlk konser, İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası eşliğinde düzenlenmişti.

BARIŞ İÇİN BİR SES

Almanya’daki konser, Türkiye ve Yunanistan’dan gelen sanatçıların katılımıyla 103 kişilik Köln Gürzenich Orkestrası eşliğinde yapıldı. Bu performansı Almanya’nın en genç kadın orkestra şeflerinden Ustina Dubitsky yönetti. Konser öncesinde, Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker, yoksulluktan ve savaştan kaçan 25 bin kişinin Akdeniz’in karanlık sularında yaşamını yitirdiğine dikkat çekerek Fuat Saka’nın bu senfoniyi o insanlara adadığını belirtti. Reker, “Bu senfoni, bir ağıttır ama aynı zamanda dayanışma, uyanıklık ve sorumluluk almaya yönelik güçlü bir çağrıdır” dedi.

AYAKTA ALKIŞ

Fuat Saka, Göç Senfonisi hakkında, “Göçü ilk elden deneyimlemiş biri olarak, kaçışın yarattığı travmaları evrensel dile tercüme etmeye çalıştım” diyerek senfoniyi yaratma sürecini anlattı. Saka’nın Yunan sanatçılar Vangelis Zografos ve Thanassis Gkikas ile birlikte yazdığı bu eser, müziğin evrensel diliyle göçün acılarını ve umutlarını ifade etmeyi amaçlıyor. Senfoninin Almanya’daki prömiyeri 5 Temmuz 2024’te Köln Filarmoni’de yapıldı ve binden fazla dinleyici tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Yaklaşık 75 dakika süren konser sonunda orkestra ve tüm sanatçılar dakikalarca ayakta alkışlandı.

UMUDUN SONSUZ YANKISI

“Göç Senfonisi-Karanlık Sular”ın Almanya’nın diğer şehirlerinde ya da başka yerlerde çalınması için çalışmalar sürüyor. Bir sonraki konser, Almanya’nın Münster kentinde, 28 Eylül’de yapılacak. Fuat Saka’nın senfonisi, müziğin gücüyle insanlığı bir araya getirerek göçmenlerin yaşadığı acıları ve umutlarını paylaşmamızı sağlıyor.