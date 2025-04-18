'Karanlıkta akan bir yıldız: Mustafa Kemal Atatürk' sergisi açıldı

Yayınlanma: 18.04.2025 - 16:12

Güncelleme: 18.04.2025 - 16:12

Cumhuriyetimizin 102. yılında, İBB Kültür ve İBB Miras’ın katkılarıyla ve Humanis’in çalışmasıyla yaşama geçirilen “Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk” başlıklı sergi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bilinmeyen yönlerini ve tarih sahnesindeki yerini önemli bir arşiv çalışmasıyla gözler önüne seriyor.

Proje Direktörlüğünü Fahri Özdemir’in yaptığı ve hazırlık sürecinin yedi yıl sürdüğü belirtilen sergide, Atatürk’ün Türkiye’de daha önce yayımlanmamış 150 fotoğrafından, Zübeyde Hanım’ın Mustafa Kemal’in yakın arkadaşı İsmail Hakkı Kavalalı’ya yazdığı mektuba, Atatürk’ün ilk kez Time dergisine kapak olduğu sayıdan ipek mendiline, kartvizitinden emeklilik belgesine, araba forslarından Nutuk’un orijinaline birçok önemli obje ve belge bir araya getirildi.

Dün akşam Müze Gazhane’de ziyarete açılan sergiye İBB Kültür Dairesi Başkanı T. Volkan Aslan, eleştirmen-yazar Doğan Hızlan, Humanis Genel Müdürü Yalçın Yaşin ve Humanis CEO’su Cem Mengi’nin konuşmalarıyla açılan serginin törenine; tarih, akademi, siyaset ve sanat dünyasından pek çok isim katıldı.

‘BU BİZİM İYİLEŞME HİKAYEMİZ’

“Hepimizin cumhuriyetin kıymetini çok daha iyi anladığını bu günlerde bu sergi, herkese çok iyi gelecek. 102 yıldır yolumuzu aydınlatan Cumhuriyet, sahip olduğumuz en önemli mirasımız. Ve bu mirası bizden sonraki kuşaklara aktarmak hepimizin en önemli sorumlulukları arasında.” diyerek sözlerine başlayan İBB Kültür Dairesi Başkanı T. Volkan Aslan, "Bu mirası tüm değerleriyle yaşatmak için hayatın her alanında Cumhuriyet'imize yakışır işler üretmeye devam ediyoruz. Bizim için Cumhuriyet ideallerinden asla vazgeçmeyen bir mücadele ruhu ve toplumun her kesimini bağrına basan bir iyileşme hikayesi…” ifadelerini kullandı.

‘KÜLTÜR VE SANAT TEMEL İNSAN HAKKI’

Aslan, “Bugün hepimiz biliyoruz ki kültür ve sanat, bir lüks değil, temel bir insan hakkı. Ne yazık ki ülkemizde bu hak, ekonomik ve coğrafi eşitsizlikler nedeniyle bir ayrıcalığa dönüşebiliyor. İstanbulluların hayatında fark yaratan; başarıyla, tebessümle, iyilikle anılan hizmetler sığdırmak bizim için bir onur ve gurur kaynağı. Bu da bizim iyileşme hikayemiz. Bu iyileşmenin, İstanbul sınırlarını aşıp tüm Türkiye'ye umut verdiğinden hiç şüphem yok... Hikayemizin mimarı olan Başkanımız Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere yol arkadaşlarımızdan Mahir Polat, Gürkan Akgün, Resul Emrah Şahan, Murat Abbas’a huzurlarınızda teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

1909'DAN 1923'E TELGRAFLAR, BELGELER, FOTOĞRAFLAR...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bilinmeyen yönlerini ve tarih sahnesindeki yerini geniş bir arşivle gözler önüne seren sergi, toplam 376 eserden oluşuyor.

Nâzım Hikmet’in Kuvâyi Milliye Destanı’nın unutulmayan dizesinden ilham alan “Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk” başlıklı sergi, bir milletin küllerinden doğuşunu, Osmanlı’nın son yıllarından başlayarak Çanakkale cephesine, Kurtuluş Savaşı’ndan Cumhuriyet’in ilk günlerine kadar uzanan bir görsel anlatımla sunuyor.

1909’dan başlayan sergi, Çanakkale Savaşı’na, Avrupa’nın “hasta adamı” diye nitelendirilen Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşüne, çok zor koşullarda sürdürülen Kurtuluş Savaşı’na, Cumhuriyetimizin kuruluşuna ve sonrasına uzanan sergide ayrıca Atatürk'ün kullandığı özel eşyalar; kendisinin ve o dönemin önemli kişilerinin yazışmaları; telgraf, gazete, dergi gibi dönemsel belgeler ve o döneme ait birçok obje yer alıyor.

Sergi, 6 Temmuz’a kadar pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak Müze Gazhane P Binası’nda ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.