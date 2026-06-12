Kardeş Türküler'den Harbiye’de 'Yan Yana' konseri

Kardeş Türküler, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenen “Yan Yana” konserinde sahne aldı.

Topluluğun 30 yıllık müzik yolculuğuna atıf yapılan konserde Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Arapça, Çerkesçe ve Süryanice başta olmak üzere farklı dillerde şarkılar seslendirildi.

Gecede Kardeş Türküler’in sahnesine birbirinden değerli isimler konuk oldu.

Konserde Candan Erçetin, Mine Koşan, Songül Öden, Deniz Barut ve Erol Babaoğlu sahnede yer aldı. Ayrıca İstanbul Kafkas Kültür Derneği, Kırşehir Belediyesi Abdallar Topluluğu, Sayat Nova Korosu ve Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü de performanslarıyla geceye eşlik etti.

SONGÜL ÖDEN: BU DÜNYA KARDEŞLİK SOFRASI

Oyuncu Songül Öden, “Sareri Hovin Mernem” adlı Ermenice ve “Ez Kevok Im” adlı Kürtçe şarkıyı seslendirerek dinleyicileri büyülerken, “Bu dünya kardeşlik sofrası ve bu sofrada yan yana durabildiğimiz için kendimi çok şanslı hissediyorum” mesajını verdi.

Oyuncular Deniz Barut ve Erol Babaoğlu şiirlerinde; “Ve hatırlarız aynı göğün altında olduğumuzu yan yana. Sonsuz maviliği ve dehşet karanlığıyla, korkutan ama umutlandıran ve her günü yeniden doğuran aynı göğün altında yan yana…” mesajı verilirken Kardeş Türküler'in kurucularından Feryal Öney de gecede yaptığı konuşmada bu vurguyu güçlendirdi:

“Bu akşam şarkılarımızla, danslarımızla yaşaması mümkün bir hayatın sesini çoğaltacağız. Aynı göğün altında yaşayan insanların birbirinin sesini duyduğu, birbirini susturmadığı, farklı düşüncelerin birlikte yaşayabildiği bir hayat hepimiz için çok kıymetli. Biz de bu akşam şarkıların, dansların, şiirlerin kurduğu o ortak sahnede buluşacağız. Şarkılarımızı hep birlikte barış ve demokrasi için söyleyeceğiz.”

CANDAN ERÇETİN DE SAHNEDEYDİ

Konserin finalinde sahneye çıkan Candan Erçetin, “Ben de artık bir ‘Kardeş’ sayılırım. Bugün sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum” diyerek “Sallasana Mendilini” ve “Çaje Sukarije / Sevdim Sevilmedim” şarkılarıyla müzikseverleri coşturdu.

Gecenin kapanışında “Kara Üzüm Habbesi” şarkısıyla konser boyunca sahneye çıkan tüm ekip halay çekti. İzleyicilerin de halaya katılmasıyla konser, dakikalar boyu süren alkışlarla sona erdi.