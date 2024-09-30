Karşılaşmalar dizisinin yayın tarihi belli oldu: Sinem Kobal, Sarp Apak, Şükrü Özyıldız ve daha fazlası oyuncu kadrosunda...
Sinem Kobal, Sarp Apak, Şükrü Özyıldız gibi isimleri buluşturan Karşılaşmalar dizisinin yayın tarihi belli oldu.
Var Bunlar ve Prens dizileriyle tanınan Giray Altınok'un yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Karşılaşmalar dizisinin yayın tarihi belli oldu.
Altınok'un yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Sinem Kobal, Şükrü Özyıldız, Uraz Kaygılaroğlu, Zerrin Sümer, Sarp Apak, Cem Gelinoğlu, Onur Buldu ve Melis Babadağ gibi yıldız isimler de yer alıyor.
Dizi, günlük hayatta “bu kadar da olmaz” denilen karşılaşmaları farklı konuklarla bir araya getiriyor.
Karşılaşmalar 4 Ekim'den itibaren cuma günleri Exxen'de yayımlanacak.
KARŞILAŞMALAR DİZİSİNİN OYUNCULARI
Giray Altınok
Begüm Öner
Bora Akkaş
Cem Gelinoğlu
Deniz Hamzaoğlu
Erdem Yener
Mahir İpek
Melis Babadağ
Muammer Tali
Muttalip Müjdeci
Sarp Apak
Sinem Kobal
Şükrü Özyıldız
Uraz Kaygılaroğlu
Zerrin Sümer
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