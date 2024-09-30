Karşılaşmalar dizisinin yayın tarihi belli oldu: Sinem Kobal, Sarp Apak, Şükrü Özyıldız ve daha fazlası oyuncu kadrosunda...

Yayınlanma: 30.09.2024 - 12:43

Güncelleme: 30.09.2024 - 12:43

Var Bunlar ve Prens dizileriyle tanınan Giray Altınok'un yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Karşılaşmalar dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Altınok'un yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Sinem Kobal, Şükrü Özyıldız, Uraz Kaygılaroğlu, Zerrin Sümer, Sarp Apak, Cem Gelinoğlu, Onur Buldu ve Melis Babadağ gibi yıldız isimler de yer alıyor.

Dizi, günlük hayatta “bu kadar da olmaz” denilen karşılaşmaları farklı konuklarla bir araya getiriyor.

Karşılaşmalar 4 Ekim'den itibaren cuma günleri Exxen'de yayımlanacak.

KARŞILAŞMALAR DİZİSİNİN OYUNCULARI

Giray Altınok

Begüm Öner

Bora Akkaş

Cem Gelinoğlu

Deniz Hamzaoğlu

Erdem Yener

Mahir İpek

Melis Babadağ

Muammer Tali

Muttalip Müjdeci

Sarp Apak

Sinem Kobal

Şükrü Özyıldız

Uraz Kaygılaroğlu

Zerrin Sümer