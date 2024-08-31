Yayınlanma: 31.08.2024 - 22:11

Güncelleme: 31.08.2024 - 22:11

Prens dizisiyle kendini tanıtan Giray Altınok imzalı Karşılaşmalar dizisi kısa süre sonra izleyicisi ile buluşacak. Dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Karşılaşmalar dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Karşılaşmalar dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

KARŞILAŞMALAR DİZİSİNİN KONUSU NE?

Giray Altınok tarafından kaleme alınan Karşılaşmalar dizisi, günlük hayatta “bu kadar da olmaz” denilen karşılaşmaları farklı konuklarla bir araya getiriyor.

KARŞILAŞMALAR DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Giray Altınok

Begüm Öner

Bora Akkaş

Cem Gelinoğlu

Deniz Hamzaoğlu

Erdem Yener

Mahir İpek

Melis Babadağ

Muammer Tali

Muttalip Müjdeci

Sarp Apak

Sinem Kobal

Şükrü Özyıldız

Uraz Kaygılaroğlu

Zerrin Sümer

KARŞILAŞMALAR DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?

Bu yıl içinde izleyicisi ile buluşacak olan dizi EXXEN üzerinden yayımlanacak.