Karşılaşmalar dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Karşılaşmalar dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?
Yakında izleyicisi ile buluşacak olan Karşılaşmalar dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Karşılaşmalar dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Karşılaşmalar dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?
Prens dizisiyle kendini tanıtan Giray Altınok imzalı Karşılaşmalar dizisi kısa süre sonra izleyicisi ile buluşacak. Dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Karşılaşmalar dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Karşılaşmalar dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...
KARŞILAŞMALAR DİZİSİNİN KONUSU NE?
Giray Altınok tarafından kaleme alınan Karşılaşmalar dizisi, günlük hayatta “bu kadar da olmaz” denilen karşılaşmaları farklı konuklarla bir araya getiriyor.
KARŞILAŞMALAR DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Giray Altınok
Begüm Öner
Bora Akkaş
Cem Gelinoğlu
Deniz Hamzaoğlu
Erdem Yener
Mahir İpek
Melis Babadağ
Muammer Tali
Muttalip Müjdeci
Sarp Apak
Sinem Kobal
Şükrü Özyıldız
Uraz Kaygılaroğlu
Zerrin Sümer
KARŞILAŞMALAR DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?
Bu yıl içinde izleyicisi ile buluşacak olan dizi EXXEN üzerinden yayımlanacak.
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