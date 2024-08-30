Giray Altınok'un yeni dizisi 'Karşılaşmalar'dan ilk tanıtım geldi!

Yayınlanma: 30.08.2024 - 15:59

Güncelleme: 30.08.2024 - 15:59

MGX Film yapımcılığında hazırlanan 'Karşılaşmalar' dizisinin tanıtımı yayınlandı.

Dizi, yeni sezonda Exxen platformunda izleyicilerle buluşacak. 'Karşılaşmalar', günlük hayatta "bu kadar da olmaz" dedirten olayları, her bölümde farklı oyuncular ve konularla ele alacak.

Yönetmen koltuğunda Giray Altınok’un oturduğu dizinin senaryosunu ise Altınok ile beraber Muammer Tali tarafından kaleme alındı.

Dizinin zengin oyuncu kadrosunda Giray Altınok, Mahir İpek, Zerrin Sümer, Şükrü Özyıldız, Uraz Kaygılaroğlu, Sinem Kobal, Erdem Yener, Sarp Apak, Cem Gelinoğlu, Deniz Hamzaoğlu, Melis Babadağ, Bora Akkaş, Özlem Türkad, Kerem Özdoğan, Muttalip Müjdeci, Cansu Diktaş, Canberk Gültekin, Umut Kaya, Begüm Öner ve Muammer Tali gibi isimler yer alıyor.