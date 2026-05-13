Kartal’da 3. Felsefe Buluşmaları başlıyor!

13.05.2026 12:38:00
Kartal Belediyesi tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen Felsefe Buluşmaları, insan odaklı eğitim sorunlarını tartışmaya açıyor. 16 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinlikte, uzman akademisyenler günümüz eğitim sistemine felsefi bir perspektifle ışık tutacak.

 Kartal Belediyesi, toplumun düşünsel dünyasına katkı sunan ve yoğun ilgi gören etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Felsefe Buluşmaları, "insanla ilgisinde eğitim sorunları" ana temasıyla kapılarını açmaya hazırlanıyor.

UZMAN İSİMLER EĞİTİMİ TARTIŞACAK

16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 15.00’te Bülent Ecevit Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek etkinliğin konuşmacı koltuğunda iki önemli isim yer alacak. Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. H. Haluk Erdem ve Arel Üniversitesi'nden Dr. Berrak Coşkun, eğitimin insani boyutlarını ve kronikleşen sorunlarını katılımcılarla paylaşacak. Moderatörlüğü (kolaylaştırıcılığı) ise Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Şahintürk üstlenecek.

GÜNCEL SORUNLARA FELSEFİ BAKIŞ

Seyfettin Balcı’nın katkılarıyla hayata geçirilen Felsefe Buluşmaları dizisinde daha önce Prof. Dr. Betül Çotuksöken ve Prof. Dr. Cemal Güzel gibi isimler ağırlanmıştı. Önceki oturumlarda "Günümüzde İnsan ve Sorunları" ile "Teknoloji ve İnsan" gibi kritik konular irdelenmiş, güncel sorunlara felsefi bir pencereden bakmanın önemi vurgulanmıştı.

