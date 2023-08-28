Kaş, Caz'la buluştu

Yayınlanma: 28.08.2023 - 13:16

Güncelleme: 28.08.2023 - 13:16

Kaş'ın muhteşem doğasına karşı kurulan festival sahnesinin açılışını Dj Barthez yaptı. Sonrasında, Kosova'lı gitar ustası Enver Muhamedi'nin Ekin Cengizkan ve Kaan Bıyıkoğlu ile birlikte oluşturduğu Trio projesi yaptı. Caz müziğin en önemli kadın yorumcularından Elif Çağlar'ın performansından sonra ilk günün kapanışını, herkesi dans ettiren dünyaca ünlü perküsyon sanatçısı Burhan Öçal & İstanbul Jazz Ensemble yaptı.

Festival; ikinci gününde Kaş Amfi Tiyatro'da 08:30’da düzenlenen ve ücretsiz olan “Gündoğumu Dinletisi' ile başladı. Cenk Erdoğan ve Şenova Ülker'in performansını Kaş halkı ilgiyle karşıladı. Akşam saatlerinde ise sırasıyla Social Inclusion Band, sahnede grubu ile organik bağlarla birbirine kenetlenmiş zengin orkestral dokuyu yaratan Korhan Futacı sahne aldı. Etkileyici performanslarıyla çellist Jamal Aliyev ve piyanist Ece Dağıstan ikinci günün son konserini gerçekleştirdi.

Pazar gecesine gelindiğinde, Volkan İncüvez, Okan Kaya, Baran Tilavel'den kurulu Hissikablelvuku, Derya Türkan, Cenk Erdoğan, Kağan Yıldız ve avangard ve halk müzikleri arasında yürek ısıtan köprüler kuran Grammy ödüllü müzisyen Arto Tunçboyacıyan 'dan kurulu AnahTar grubu, Gürol Ağırbaş, Emre Tenkal, Tunç Öndemir gibi önemli müzisyenlerden oluşan ekibi ile derinlikli vokaliyle Türkiye müzik sahnesinin en etkileyici vokallerinden Birsen Tezer; cazseverlere beşinci yılında keyifli bir festival deneyimi yaşattı.