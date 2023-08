Kaş’ta caz bir başka!

Yayınlanma: 11.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 11.08.2023 - 03:00

Festival direktörü Serdar Karatepe, “Bu yıl kendi topraklarımızdan yükselen değerlere ve notalara sahnemizde yer verirken aynı zamanda izleyicilerimizin uluslararası caz sahnelerinden seçkin müzisyenleri de izlemesini istedik” diyor ve ekliyor: “İyi bir dinleyici ve cazsever olmanın rehberliğinde, caz müziğin yaratımsal çeşitliliğine saygıyla her tınıdan müziğe sahnemizde yer vermeye çalıştık bu yıl da. Festival bu yıl sabah saatlerinde başlayacak workshop ve dinletilerle tüm güne yayılacak. Kaş’ın en büyük değerlerinden amfi tiyatroda sabah saatlerinde başlayacak ve ücretsiz olan ‘Gündoğumu Dinletileri’ festivale ayrı bir hava katacak.”

70’LERDEN BUGÜNE...

Perküsyon sanatçısı Burhan Öçal’ın 70’lerden bu yana Türkiye ve dünyada sayısız proje, konser ve kayıtta trompetiyle yer almış Şenova Ülker, piyanist Uraz Kıvaner, basçı Ozan Musluoğlu, çellist Murat Süngü, Savaş Özkök, Can Olgun ve Sedef Erçetin gibi her biri enstrümanının virtüözü müzisyenlerden oluşan İstanbul Jazz Ensemble projesi de festivalde yer alacak. Kosovalı gitar ustası Enver Muhamedi’nin Ekin Cengizkan ve Kaan Bıyıkoğlu ile birlikte oluşturduğu Trio projesi de konser verecek. Birsen Tezer, piyanoda Can Çankaya, kontrbasta Kağan Yıldız ve davulda Ediz Hafızoğlu’ndan oluşan müzisyenlerle sahnede olacak. Türkiye’nin önde gelen caz solistlerinden Elif Çağlar Quartet de sahne alacak. Volkan İncüvez, Okan Kaya, Berkan Tilavel’den kurulu Hissikablelvuku; Derya Türkan, Cenk Erdoğan, Kağan Yıldız ve Grammy ödüllü müzisyen Arto Tunçboyacıyan’dan kurulu AnahTar grubu; Jamal Aliyev & Ece Dağıstan bu yıl cazseverlere buluşacak. Festivalin açılışını ise günbatımında DJ Barthez yapacak.

Festivalin direktörü Karatepe, son olarak şunları söyledi: “Festival göz açıp kapayana kadar 5’inci senesine geldi. Caz dünyasındaki kıymetli müzisyen dostlarımız ve dinleyicilerimizle dolu dolu geçen mutluluk verici 5 yıl. Bu yıl festival hazırlıkları geçen senelere nazaran biraz geç başladı. Malum ülkemizde yaşanan talihsiz deprem hepimizi derinden üzdü. Müziğin iyileştiren gücü bir yanda içimizdeki acılar mümkün olduğunca dikkatli olmamızı sağladı. KCF ekibi Kısa zamanda hızlı ve konsantre davranarak yine güzel bir line-up ve festival yarattı.”