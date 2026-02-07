Kate Hudson ve Javier Bardem 'Hello & Paris'te buluşuyor

Oscar ödüllü oyuncu Javier Bardem ve Kate Hudson, Elizabeth Chomko’nun yazıp yöneteceği romantik komedi "Hello & Paris"in başrollerini paylaşacak.

Deborah McKinlay’in That Part Was True adlı romanından esinlenilen filmin yapımcılığını Fifth Season stüdyosu ile Brooklyn ve An Education filmleriyle tanınan yapımcı Finola Dwyer üstleniyor.

Filmin konusu ise şöyle:

Paris’te yaşanan gergin bir ilk karşılaşmanın ardından, özgür ruhlu bir peyzaj mimarı ile krizdeki bir çok satan yazar arasında; kitaplar ve yemek tarifleri üzerinden ilerleyen kıtalararası bir iletişim başlar. İkili zamanla, yalnız olmaktan daha zor olan tek şeyin, "yalnız olmamayı seçmek" olduğunu keşfedecektir.

HUDSON’IN OSCAR ADAYLIĞI SONRASI İLK PROJESİ

Oscar’a aday gösterilen Kate Hudson, bu başarısının ardından ilk kez Hello & Paris için kamera karşısına geçecek. Filmin senaristi ve yönetmeni Elizabeth Chomko ise daha önce Hilary Swank’ın başrolünde olduğu Sundance ödüllü What They Had filmiyle tanınıyor. Dört Oscar adaylığı sahibi Javier Bardem de yeniden romantik komedi türüne dönüyor.