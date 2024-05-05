'Katilimi Tanıyorum' kitabının prömiyeri yapıldı

Yayınlanma: 05.05.2024 - 16:43

Güncelleme: 05.05.2024 - 16:43

Gazeteci Sinem Nazlı Demir'in 'Katilimi Tanıyorum: Türkiye'de Kadın Kırımı' kitabının prömiyeri Beyoğlu İstanbul Concept Studio’da yapıldı. Demir'in, 29 kadının zorlu hayat mücadelesini anlattığı kitabının prömiyerine kadın mücadelesinin içinde bilinen pek çok isim yer aldı.

Katılımcılar arasında Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, platform temsilcilerinden Ece Devrim, 17 yaşında hayatını kaybeden Helin Palandöken'in babası Nihat Palandöken, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İkinci Başkanı Avukat Aylin Moralıoğlu, Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği Avukatı Nilda Baltalı, Demir’in ailesi ve gazetecilik camiasından ile basın sektöründen pek çok isim yer aldı.

Prömiyer ilk olarak Katilimi Tanıyorum kitabının tanıtım videosu ile başladı. Ardından açılış konuşmasını Sinem Nazlı Demir’in meslek arkadaşı Zeynep Çam yaptı. Çam’ın ardından mikrofonu Demir aldı.

Gazeteci Demir’in konuşması sonrası söz, katılımcılara verildi. Demir, yazım sürecine atıf yaparak acısına ve mücadelesine yer verdiği kitabındaki kadınları anlattı.

Sinem’in ailesinin konuşmasının ardından, kadın mücadelesinin içerisinde yıllardır etkin mücadele eden isimler art arda konuştu.