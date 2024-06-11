Kayıp Adımlar, Alan Kadıköy'e çok yakıştı

Yayınlanma: 11.06.2024 - 15:51

Güncelleme: 11.06.2024 - 15:51

Alan Kadıköy Açık Çağrı Projesi’nin 23 Kasım'da sahnelenmeye başlayan ilk oyunu “Kayıp Adımlar” bu sezonu kapattı. Bu mekan için sahneye konan ve Alan Kadıköye' çok yakışan oyunun gelecek sezonda oynaması bekleniyor.

Haydarpaşa garı hasreti çeken ve korumak için mücadele verilen Kadıköy'de Moliere ödüllü Fransız yazar Denise Bonal’in yazdığı, Zeynep Özden’in yönettiği Kayıp Adımlar oyununu izlerken pek çok hatıra canlanıyor.

Damla Kellecioğlu’nun çevirdiği Türkiye’de ilk kez seyirci karşısına, Efe Eğilmez, Bilge Çınar, Elif Sözer, Zeynep Özden çok ciddi bir uyarlama çalışmasıyla çıkan oyunun dramaturjisi, izleyici ve oyuncuyu dinamik tutan hareket tasarımı Elif Sözer’e, dekor Deniz Saip’e, kostüm Eylül Candoğan’a, müzik Emil Tan Erten’e, ses tasarımı Ozan Yılmaz’a, video tasarımı Haluk Miraç Aykın’a, oyuna anlam katan ışık Yasin Gültepe’ye ait.

Ayrılığın, kavuşmanın, sevincin ve hüznün, gitmenin, dönmenin, kalmanın, zorunlu gidişlerin yarattığı hikayeleri bir tren garın dekorunda başarıyla canlandıran oyunun kadrosunda Ayşe Tunaboylu, Başak Meşe, Basma Seiba, Berfin Ertan, Bilge Çınar, Bucan Ekin Şimşek, Gökçe Burcu Zümrüt, Mehmet Okuroğlu, Onur Camcı, Sedat Can Güvenç, Serpil Göral, Ulaş Akşit, Ali Mir Zercek, Muhammet Emin Usta, Tuğçe Semiz rol alıyor.

Oyunun ana karakteri özlemle andığımız dünyanın bütün şehirlerinin merkezinin simgesi gar. Yoğun iç ve dış göç aldığımız hem de çok göç verdiğimiz Türkiye geneli İstanbul özelinde gitmek ve kalmak, yolun kendisi ve attılan ya da atılamayan adımlar üzerine düşünmeyenin olmadığı bugünlerde Kayıp Adımlar oyunu yeni sezonda oynamayı ve izlenmeyi çok hak ediyor.