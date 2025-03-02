Kayra, yeni albümünü ‘Ölüler Parkı Fanzin’i yayımladı: Yeraltı hâlâ politik

Yayınlanma: 02.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.03.2025 - 04:00

Kayra ile break dans yarışması Red Bull BC One Cypher Türkiye öncesi Da Poet ile verdiği konser öncesi, yeni albümünü ve rap müzik dünyasındaki tartışmaları konuştuk.

‘BAŞINA BUYRUK’

“Ölüler Parkı Fanzin” oldukça çarpıcı bir isim. Bu ismin ardındaki anlamı ve albümle bağlantısını nasıl açıklarsınız?

Bu şarkıların büyük bir çoğunluğu eskiden yazıldı. Şu zamanda başladı bu zamanda bitti gibi bir durum yok. Mesela Vicdan Azabı şarkısını yazarken kızım 2.5 yaşındaydı şimdi 6 yaşına girecek. Şarkılar bir köşede, kendi hallerinde bekliyorlardı. Ve hani sıraları bir türlü gelmiyor gibi oluyordu. Ama sanki şarkılar da bir yandan, “Onca şarkı yayımladın bir bizi yayımlamayı mı hor görüyorsun” der gibi bir halleri vardı. İsminin nedeni ise dediğim gibi bir köşede bekler vaziyette olmalarıyla alakalı ve fanzin dememdeki kasıt, fanzinlerin o biraz başına buyruk havası olur, o havayı taşıyor oluşu.

FARKLI HATLAR

Nostaljik, melankolik ve hatta yer mistik havası olan bir albüm. Bu atmosferi yaratırken nasıl bir yaratım süreci izlediniz?

Şöyle söyleyeyim. Ben aslında o zaman bunların büyük birçoğunluğunu bu beat’lere bile yazmamıştım. Dediğim gibi bunları sonradan şarkı haline dönüştürdük. Benim o zaman sadece yazma ritmimi ayakta tutabilmek için başladığım şeylerdi bunlar ve ben o zaman biraz böyle başına buyruk şeyler yazıyordum. Kafamda bunları yazarken dediğiniz gibi öyle sabit bir yerden değil, bir sürü farklı hattan, farklı atmosferden yazıyordum. Korsanlar aklıma geliyordu, kimi zaman yolunu izini kaybetmiş aklını kaybetmiş korsanlar. Kimi zaman bir savaş suçlusu aklıma geliyordu. Değişik hatlarda, normalde pek yüzmediğim hatlarda ve soyut anlatımlar, imgeler üzerinde fazla geziyordum. Çünkü ben daha çok somut anlatan, daha çok sokak, daha çok normal insan, daha çok tanıdığımız şeylerden bahseden biriydim. O evre birazcık daha uzaklarda yüzmeyi tercih etmiştim. Yazma ritmini ayakta tutma telaşesiyle alakalıydı. Bunların bir şeye dönüşüp dönüşmeyeceğini de bilmiyordum zaten halihazırda ama dediğiniz gibi böyle bir sürü farklı hattan farklı şeyler vardı orada.

Rap müzik, doğası gereği hep bir başkaldırı ve anlatı biçimi olmuştur. Sizce Türkçe rap, toplumsal ve politik meselelere ne kadar yer veriyor?

Yeraltında hâlâ daha gayet var. İnsanlar genel olarak hep o ana akımdaki aksiyona, temelde gözlemlediklerine ve oradaki yozlaşma üzerine odaklandıkları için yeraltındaki aksiyon onların pek ilgisini çekmediği için Türkçe rap de politik duruş yokmuş gibi gözüküyor da gayet var. Bu birazcık işin içinde olmayla ve nereden baktığıyla da alakalı bir durum. Sürekli hitlere ve sürekli trendlerdeki aksiyonlara bakarsak bu yok. Tamam kabul ama Türkçe rap ondan ibaret bir şey de değil. Yerin altı hâlâ belli bir tavırda ve bunu devam ettiriyor, sürdürüyor. O kültür bir şekilde kendini koruyor. Bitmeyecek, hiçbir şekilde bitmeyecek. Birileri gelip onu devam ettirecek bir şekilde. Ama az ama çok ama çok görünür ama az görünür, o devam edecek.