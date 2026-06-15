Kazım Koyuncu ölümünün 21. yılında Harbiye'de anılıyor

Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle henüz 33 yaşında yaşamını yitiren "Şair Ceketli Çocuk" lakaplı müzisyen ve aktivist Kazım Koyuncu aramızdan ayrılışının 21'nci yılında “Kazım’a Şarkılar Söylüyoruz” konseri ile anılıyor.

19 Haziran 2026 Cuma akşamı saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenecek etkinlikte Karadeniz müziğini özgün yorumuyla birleştiren Koyuncu’nun sanatının, mücadele ruhunun ve insan sevgisinin yad edilecek. Konserde sanatçının bestelerinin yanı sıra kendi anlatımlarından, özel arşiv görüntülerinden ve hayatından unutulmaz kesitler de seyirciyle buluşacak. Müzik ve anıların iç içe geçeceği özel gecede, Kazım Koyuncu’nun sesi, düşünceleri ve eserleri bir kez daha binlerce kişiyle birlikte yankılanacak.

Şevval Sam, Aydoğan Topal, Niyazi Koyuncu, Erdal Güney, Cahit Berkay, Emrah Karaca, Peradi Ensemble, Selçuk Balcı, İlknur Yakupoğlu, Yasemin Göksu, Erdoğan Emir, Erdal Bayrakoğlu ve Hopa Kent Orkestrası’nın sahne alacağı gecenin sunuculuğunu ise Seda Türkmen ve Berkay Ateş üstlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) prodüksiyonuyla düzenlenen “Kazım’a Şarkılar Söylüyoruz” konserinin ücretsiz biletleri Biletix’ten temin edilebilir.