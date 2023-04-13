Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘Hakça Paylaşmak için Toplumsal Adalet’
“Bu yazıları yayımlarken temel hedefim demokrasinin en önemli unsurlarından biri olan denetim ilkesinin hayata geçmesine yardımcı olmaktı. Yazıların içinde barındırdığı eleştirel ton dikkatli okuyucu tarafından fark edilecektir. Yıllar sonra geriye baktığımda bir bürokrat olarak mensubu olduğum kurum da dahil olmak üzere birçok devlet kurumuna eleştiriler getirdiğim yazılarım nedeniyle başıma bir şey gelmemiş olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir zamanlar Türkiye’de mesleki uzmanlığa saygı gösteren yöneticiler vardı ve bu yöneticiler kendilerine yöneltilen eleştirileri de hatalarını düzeltmek ve mükemmele ulaşmak için bir fırsat olarak görürlerdi. Bu anlayışla devletime ve milletime hizmet ettiğim günlerin hatırası, aileme bırakacağım önemli bir miras.” Kemal Kılıçdaroğlu / Kitaptan...
Kemal Kılıçdaroğlu kaleme aldığı Hakça Paylaşmak için Toplumsal Adalet-Makale, Söyleşi ve Konuşmalar’da (Tekin Yayınevi) 13. Cumhurbaşkanı adayı kimliğiyle yaptığı “ortak gelecek” çağrısının hangi fikirler üzerine inşa edildiğini anlatıyor. “Kemal Kılıçdaroğlu kimdir” sorusunun kamu ve devlet yönetimine ilişkin görüşleri ve değerlendirmeleri üzerinden yanıt bulduğu kitapta Kılıçdaroğlu, ülkesinin geleceği ile ilgili düşünüyor, kamu ve devlet düzenindeki sorunlara ilişkin yapısal, iyileştirici ve ilerici önerilerde bulunuyor ve ülkesinde yaşayan her kişinin “yurttaşlık bilincine” ulaşması için nasıl mücadele ettiğini anlatıyor. Seçme yazı, söyleşi ve konuşmaları içeren 656 sayfadan oluşan kitap, Kılıçdaroğlu’nun 3 Aralık 2022’de yaptığı, ülkenin fiziki ve yapısal boyutta yaşadığı yıkımlardan kurtulmanın yol haritası niteliğindeki “İkinci Yüzyıla Çağrı” başlıklı vizyon toplantısı değerlendirmelerini; 5 Aralık 2022’de TBMM 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerindeki vizyonunu ve 1976’dan 2010’a kadar sistemli bir şekilde yazdığı kamu yönetimindeki düzenlemelere ilişkin teknik değerlendirmelerini ve önerilerini kapsıyor. Kılıçdaroğlu kitabında, kamu yönetimi ve hizmetlerinde, vergilendirmede, mevzuatta, maliye politikalarında ve toplamda bütünlüklü bir ekonomi politikasının temelinde “hakça paylaşmak için toplumsal adalet” olması gerektiği düşüncesini, dingin ve öğretici üslubuyla okuyucuya sunuyor.
Kitapta, 1976’dan bugüne sistemli ve tutarlı şekilde dile getirilen eleştirilerin isabetliliği ve güncelliği dikkat çekerken “Vergilerin nereye harcandığını sorgulamazsanız demokrasiyi geliştiremezsiniz” fikrini temel alan Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinin acıları dinmemişken Deprem Vergisi dahil tüm vergilerin nereye harcandığını sorgulamanın yaşamsal bir yurttaşlık görevi olduğunu hatırlatıyor. Kılıçdaroğlu 1999 depreminin ardından uygulamaya konulan Deprem Vergisi için o gün “Deprem Vergisi Ne Ölçüde Hukuka Uygun?” diye soruyor ve “…hukuk kurallarını zorlayarak vergi yasası çıkarmamalıyız. Depremin yol açtığı yaraları sarmak elbette ki hepimizin görevidir. Vergiye evet, ama hukuka uygunsa” diye ekliyor.
Hakça Paylaşmak için Toplumsal Adalet-Makale, Söyleşi ve Konuşmalar / Kemal Kılıçdaroğlu / Tekin Yayınevi / 656 s. / 2023.
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