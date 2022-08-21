Öldürme Arzusu filminin konusu nedir? Öldürme Arzusu filminin oyuncuları kimlerdir?
Başrollerinde Bruce Willis, Vincent D'Onofrio, Dean Norris, Elisabeth Shue ve Camila Morrone'un olduğu "Öldürme Arzusu" filmi televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor.
2018 yapımı aksiyon filmi Öldürme Arzusu Brian Garfield'ın 1972 tarihli aynı ismi taşıyan romanından uyarlanmıştır. Filmin yönetmen koltuğunda Eli Roth otururken senaryosu ise Joe Carnahan tarafından kaleme alındı.
ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Başarılı bir travma cerrah olan Paul Kersey, hayatını ölüm döşeğindeki, vurulmuş, bıçaklanmış insanlarla uğraşarak geçirmektedir. Stresli işinden sıyrıldığında ise sevgi dolu bir aile babasıdır. Kızı ve eşiyle mutlu bir hayat süren adam için bu düzen bir trajedi ile değişiverir. Evine düzenlenen saldırı sonrası eşi ölmüş, kızı ise komada yaşam mücadelesi vermektedir. Hayatını tamamen değiştiren bu olaydan sonra Paul, mesleki yeteneğini de kullanarak adeta bir ölüm makinesine dönüşür. Paul ne pahasına olursa olsun intikamını almaya kararlıdır...
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