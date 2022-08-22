IP Man: Son Dövüş filminin konusu nedir? IP Man: Son Dövüş filminin oyuncuları kimlerdir? IP Man: Son Dövüş filmi ne zaman ve nerede çekildi?

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:14

IP Man: Son Dövüş filminin başrolünde Anthony Chau-Sang Wong, Gillian Chung ve Jordan Chan yer almaktadır. Televizyon ekranlarına sık sık gelmekte olan IP Man: Son Dövüş filmi aksiyon türündedir ve film 1 saat 48 dakikadır.

IP MAN: SON DÖVÜŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hong Kong'un efsanevi dövüş ustası Ip Man ve Wing Chun bir kez daha dövüşmek zorunda kaldı. II. Dünya savaşı sırasında gerçekleşen kung fu dövüşleri onu Triad mafyasının acımasız ve bir o kadar tehlikeli olan ortamına çekti. Hayatı ve gurur pahasına son kez savaşmaktan başka çaresi kalmamıştı.

IP MAN: SON DÖVÜŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

- Anthony Wong

- Kevin Cheng

- Anita Yuen

- Eric Tsang

- Jordan Chan

IP MAN: SON DÖVÜŞ FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin ana çekimleri Ağustos 2012'de stüdyoda gerçekleşti.

IP MAN: SON DÖVÜŞ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?

Filmin IMDb puanı 6.1 olarak karşımıza çıkıyor.