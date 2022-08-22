Bana Bir Soygun Yaz 2 filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Bana Bir Soygun Yaz 2 filmi nerede çekildi?

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:06

Komedi türünde olan Bana Bir Soygun Yaz 2 filminin süresi 1 saat 35 dakikadır. Bana Bir Soygun Yaz 2 filminin yönetmen koltuğuna Gökhan Murat Toktamışoğlu oturdu ve filmin yapımcı şirketi 'Eser Yapım'dır.

BANA BİR SOYGUN YAZ 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yaşadıkları onca talihsiz olaydan sonra Çeto ve Sülo çareyi Kıbrıs’a gitmekte bulur.Burdaki arkadaşları Nasip’in sayesinde bir otelde çalışmaya başlarlar.Nasip otelin sahibinin kızına aşık olur ve onla evlenme kararı alır.Ancak kızla evlenebilmesi için paraya ihtiyacı vardır.Bunun içinde Kasap Tercan’ın kapısını çalar.Onu sayesinde yasa dışı işlere bulaşan Nasip bu işleride eline yüzüne bulaştırır.Çeto ve Sülo en yakın arkadaşlarını bu beladan kurtarmak için bir soygun planlarlar.

BANA BİR SOYGUN YAZ 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

- Şafak Sezer

- Çetin Altay

- Umut Oğuz

- Hasan Elmas

- Semih Saral

BANA BİR SOYGUN YAZ 2 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?

Filmin IMDb puanı 2.5 olarak karşımıza çıkıyor.

BANA BİR SOYGUN YAZ 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bana Bir Soygun Yaz 2 filminin çekimleri İstanbul ve Kıbrıs'ta gerçekleşti.