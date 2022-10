Kent kültürü: Bizim denizimiz

19 Ekim 2022 Çarşamba, 04:00

Mare Nostrum, bizim denizimiz. Geçen günlerde her ton mavinin evi Bodrum, kültürler arası etkileşimin odak noktalarından olduğu, dünya barışına da önemli katkısı olacağı beklenen bir buluşmanın ilkine konaklık etti.

Bodrum Belediyesi, Bodrum

Tanıtma Vakfı, Akdeniz Turizm Vakfı iş birliğiyle Kempinski Hotel’de düzenlenen Bodrum Turizm Forumu’na. Ulusal ve uluslararası konuşmacılar, konuya

ilişkin hemen her alandan önde gelen konuklarla gazetecilerin katıldığı forumun ana meselesi, belirlenmiş tema, “bizim denizimiz”den çok, forum yönderlerinden Fatoş Karahasan'ın da imlediği gibi, “bizim dünyamız”dı. Çünkü bizimki bir su gezegeni. Dünyamızda olup biten, hatta olamayan her şey denizimizi, denizimizde olan olamayan da dünyamızı ilgilendirmekte. Bu apaçık gerçeği her yol ansımamızda yarar, gerek var.

İNSANLIK DEĞERLERİNE ODAKLANMAK

Bu yararı gören katılımcılar “yetenek ve hizmet mükemmelliği kültürü” gibi konunun teknik sorunlarının, çözüm önerilerinin yanında enerji sorunu, arkeoloji, sanat, kültür, iklim krizi vb. yönlerini de vurgulayarak meseleye dahil ettiler. Böylece “mavi ekonomi” başlığında toplaşılmış olsa da uluslararası bu ilk forumdan tüm dünyayı gözeten bir sonuç çıktı: Barış, sevgi, karşılıklı anlayış, paylaşmak, dayanışmak gibi insanlık değerlerine odaklanmak.

ZİNCİR MAVİ SANAT TURLARI

Deniz dibinden binlerce kilometre geçen internet hatları, engelli insanlar gibi kırılgan grupların iklim krizinden daha çok etkileneceği gibi dikkat çekici sorunların, denizdeki kirliliğe tanıklık eden düz dalgıçlık yerine deniz dibini temizleyen dalgıçlık ya da batıklara arkeolojik dalış gibi ilgi çekici önerilerin ortaya konduğu açıkoturumlardan sonra, isteyen konukların katıldığı “think tank”lerde de verimli beyin fırtınaları yapıldı. Bu satırların yazarı şahsımın da “Bir Akdeniz Yolculuğu Nasıl Süslenir ve Pazarlanır?” başlıklı “think tank”te ileri sürdüğü şu öneriyi buraya da alabiliriz. Her ülkenin kıyısında durağı olan zincir mavi sanat turları. Antik tiyatro, müze ya da o ülkenin kendine özgü bir mekânı olabilecek bu duraklarda sunulan opera, tiyatro, edebiyat, resim gibi sanat etkinliklerinden oluşan uluslararası bir tur zinciri. Tüm Akdeniz’i, özgün bir mekânında o ülkeye özgü bir sanat ürününü izleye izleye dolaşmak isteyen olmaz mı? Evet, deniz turizmi özellikle yat turizmi denince lüks tatillere ihtiyaç duyanlarımız var, bunu yanında sanatla beslenmeye gereksinim duyanlarımız da var. Sanat bir temel ihtiyaçtır. Sanata evet.