“Kerbela Mersiyesi” dinleyiciler ile buluştu

Yayınlanma: 30.07.2023 - 23:49

Güncelleme: 30.07.2023 - 23:49

Sanatçı Özlem Olcay, ilk tekli çalışması “Kerbelâ Mersiyesi”’yi dinleyicilerinin beğenisine sundu. Daha önce içinde yer aldığı projelerde halk müziği repertuvarında olan abdal, âşık ve ozanların eserlerini seslendiren sanatçı, bu çalışmasında sözü Edip Harabi’ye, müziği Âşık Veysel’e ait eseri yorumluyor. Ölümünün 50. yılında, Âşık Veysel yılı olarak ilan edilen 2023’ün Muharrem ayına özel olarak hazırlanan eserin aranjesini ise Mehmet Ali Edis üstlendi.

Özlem Olcay eser hakkındaki duygularını, “Kerbelâ; zulüm ve zalim var oldukça gönüllerde ve bilinçlerde güncelliğini hiç yitirmeyecektir. Hem inançsal hem de toplumsal olarak yaşatılmaya devam edecektir. Tam da bu nedenle yayınlanacak ilk çalışmam için daha popüler eserler önerilse de benim için çok özel bir yere sahip olan bu eseri kayda almak istedim. Yıllardır heybemde birikenleri ortaya dökeceğim bir hikâyeydi hayalim” diyerek ifade etti.