"Keşif Tutkunu" dijital platformu yayın hayatına başladı
Turizm sektörünün dijital mecrası olmayı hedefleyen "Keşif Tutkunu" adlı platform yayın hayatına başladı. Platformdan yapılan açıklamaya göre, dijital platform, turizm sektöründeki markalara sosyal medya ve dijital mecralarda iletişim imkanı sunmayı amaçlıyor.
"Keşif Tutkunu", üç ayda bir yayımlanacak e-dergi "Seyahat-Yaşam"ı, turizm sektöründeki markaları, Turkcell Dergilik, Vodafone dMags, Dijital Basın ve Magzter uygulamalarıyla kullanıcıyla buluşturuyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen platformun kurucusu ve genel yayın yönetmeni Sarp Özkar, öncelikle hedeflerinin "Turizm sektöründeki markaların dijital dünyada sesini duyurmak" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"İçeriklerimizin tamamı, hayatını keşif tutkusu ile yaşayan seyahat blog yazarları, influencer arkadaşlarımız ve seyahat aşığı alanında uzman profesyoneller tarafından kaleme alınıyor. Platformda deneyimlenmiş seyahatlere yer verip, yüzeysel anlatımda bulunmayı değil, gerçek keşif tutkusunu yaşatmayı hedefliyoruz. Bu da, sosyal medyada doğal olarak, daha fazla etkileşim almamızı ve bu alandaki farkımızı ortaya koyuyor."
Seyahat-Yaşam e-dergisinin önemine de işaret eden Özkar, "Seyahatseverler için kaliteli içerik üretiyoruz. Turizm sektöründeki paydaşlara kazandırırken, tatil arayışında olan tüketicilerin de mutlaka ziyaret edeceği ve yakından takip edeceği bir platform olmayı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Platforma ve e-dergiye "www.kesiftutkunu.com.tr" internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.
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