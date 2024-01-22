‘Keyifli ve inanılmaz’

Yayınlanma: 22.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 22.01.2024 - 03:00

Akşamın ilk etkinliğinde “Müzikte Romantik Dönemin Sınır Kapıları” başlıklı sohbetinde Prof. Dr. İlber Ortaylı; “romantizm” kavramına besteci örnekleriyle yönelerek ülkelerdeki müzik anlayışlarına değindi. Konser Öncesi söyleşisinde Moreno; solist olacağı eserde dinleyiciyle etkileşime girdiğinde daha da keyifli olacağını belirtti.

WAGNER WARTBURG

Alman Besteci Richard Wagner’in Wartburg’da âşıklar gününü, Avrupa’daki gezgin şarkıcılık geleneğini, Aşk Tanrıçası Venüs’ü, aşkın “fazilet” mi “zevk” mi olduğunu irdelediği, ölen kahramanın elinde görülen değneğin yaprak açmasındaki mucizeyi ve yurda özlemi konu ettiği “Tannhäuser” operasının uvertürü sonrasında, Fransız Besteci Édouard Lalo’nun kendi kökenine yöneldiği “İspanyol Senfonisi”; 150. ilk seslendiriliş yıldönümünde, Peru kökenli İspanya doğumlu bir sanatçının yorumuyla seslendirildi. Kısmen senfoni, çoğunlukla konçerto ve kısmen de lirik anlamda Alman Romans’ı olduğu, üçüncü bölümünün yıllarca kadınlar tarafından çalınmasında (işveli yönüyle) sakıncalı bulunduğu beş bölümlü Lalo yapıtını Moreno; sahnede orkestranın içine çekildiği anlar da dahil olmak üzere ses dengesine yönelik özeniyle sergiledi. Orkestra üyelerinin özel talebiyle programa alınan, Çek Besteci Antonín Dvorák’ın Güney Bohemya’daki Vysoká’daki kır evini çevreleyen ormanlarda, kuşların şakıdığı, ağaçların yapraklarının hafif bir esintide hışırdadığı bir ortamda yaptığı yürüyüşlerde fark ettiği ve neşelendiği, doğa ile yaşam arasındaki karşılıklı ilişkinin özü ve anlamı üzerine felsefi düşüncelere daldığı zamanlarda yazdığı “8. Senfonisi”, ikinci bölümde seslendirildi. “Doğaya övgü” temasının benimsendiği, ulusal danslar, şarkılar ve sahnelerin unsurlarıyla dolu iyimser ve samimi hali, “pastoral” yaklaşımıyla Beethoven’ın “6. Senfonisi”ne anlayış benzerliğiyle dikkat çeken yapıt, CRR Senfoni’nin sezon temasına uygun içerikteydi. Rafael Kubelík’in “Bohemya’da trompetler asla savaşa çağrı yapmaz! Her zaman dansa çağırır!” ifadesinin haklılığı; kornoda Altuğ Tekin’in, flütte Aslıhan And’ın, klarnette Evrim Güvenli’nin, timpanide Emre Günay’ın, trompette Timuçin Esen’in, trombonların, çello ile kontrbas grubunun öne çıktığı ve şef Orhan ile bilinçle müzik bütünlüğü sağlanan eserde rahatlıkla anlaşıldı. Bu kez izleyici olan kemancı Leticia Moreno’nun olağanüstü konsantre dinlediği, ritim tutarak keyif aldığı, gözünü alamadığı orkestraya ilişkin sonda özel olarak söylediği kelimelerle özetlendi: “keyifli ve inanılmaz!” ([email protected])