Kim Mihri belgeseli İzmir’de sanatseverlerle buluşuyor

Yayınlanma: 20.05.2023 - 12:41

Güncelleme: 20.05.2023 - 12:41

İzmir Büyükşehir Belediyesi “Yeniden Sinematek” programıyla sanatseverleri ödüllü eserlerle buluşturmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Berna Gençalp’in, yapımcılığını Berat İlk, Yonca Ertürk ve Berna Gençalp’in yaptığı Kim Mihri belgeseli, Yeniden Sinematek programı kapsamında 21 Mayıs Pazar günü¨ saat 19.00’da İzmir Sanat’ta, 24 Mayıs Çarşamba gu¨nu¨ saat 20.00’de ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Kültür Merkezi Çağan Irmak Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

GÖSTERİ SONRASI YÖNETMENLERLE SÖYLEŞİ

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda En İyi Belgesel Film ödu¨lu¨nu¨ kazanan “Kim Mihri” gösteriminin ardından izleyiciler yönetmenle söyleşide bir araya gelecek. Ayrıca 23 Mayıs Salı saat 14.00’te yönetmen Berna Genc¸alp, genç¸ sinemacılarla İzmir Sinema Ofisi’nde Kırmızı Kadraj etkinliği düzenleyecek.

TÜRKİYE’NİN İLK KADIN RESSAMLARINDAN MİHRİ RASİM'İN HAYATINI KONU ALIYOR

Türkiye’nin ilk kadın ressamlarından Mihri Rasim’in hayatını ve uluslararası ressamlık kariyerini konu alan filmin yönetmeni Berna Genc¸alp, Mihri’nin izini, ressamın hayatını geçirdiği İstanbul, Roma, Paris ve New York şehirlerinde sürüyor. Osmanlı İstanbul’unda dünyaya gelen Mihri ile ilgili yapılan son araştırmalar sayesinde sanatçının hayatını gölgeleyen rivayetlerin yerini somut gerçekler alıyor.

Filmde değerli araştırmacıların ortaya çıkardıkları Türkçe, Eski Türkçe, İngilizce, İtalyanca, Fransızca belgeler, özel ve kurumsal koleksiyonlardan alınan çok sayıda eser görseli, fotoğraflar ve gazete kupürleri kullanıldı. Karışık teknikle üretilen animasyon bölümlerinde ödüllü¨ oyuncu Feride Çetin, Ressam Mihri’yi canlandırıyor. Deniz Tu¨rkali ve Ece Dizdar da konuk oyuncu olarak belgeselde yer alıyor. Yapımı uzun yıllara yayılarak gerçekleştirilen belgesel TC Kültür Bakanlığı Sinema Destek Fonu, Antalya Film Forum, ABD Ankara Bu¨yu¨kelc¸iligˆi, Mimar Sinan Gu¨zel Sanatlar U¨niversitesi, The American Turkish Society Moon&Stars Project, Postbıyık, Filmarka, NicEye Group tarafından desteklendi.