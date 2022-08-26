BloodRayne 3 filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? BloodRayne 3 filminin IMDb puanı kaç?

İlginç senaryosuyla dikkat çeken BloodRayne 3 orijinal adıyla BloodRayne: The Third Reich filmi, izleyiciyle tv ekranlarında buluşmaya hazırlanıyor. Peki, BloodRayne 3 filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? BloodRayne 3 filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
26 Ağustos 2022 Cuma, 15:08
BloodRayne 3 filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? BloodRayne 3 filminin IMDb puanı kaç?
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Aksiyon/macera türünde bir yapım olan BloodRayne 3 filmi, aynı adlı video oyununun 3.devam filmidir. Filmin çekim tarihleri planlanan tarihte gerçekleştirilememiş, filmin adı da değiştirilmiştir. İşte, BloodRayne 3 filminin ayrıntıları...

BLOODRAYNE 3 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Rayne 2. Dünya Savaşı'nda Avrupa'da Nazilere karşı savaşmıştır. Bu süre içinde karşılaştığı Ekart Brand isimli bir Nazi lideri Rayne’in kanını Adolf Hitler’e enjekte etmeyi planlar amacı Hitler'i bir vampire dönüştürmek ve onu ölümsüz kılmaktır.

BLOODRAYNE 3 FİLMİNİN OYUNCU KADROSU?

  • Natassia Malthe 
  • Michael Paré
  • Brendan Fletcher 
  • Clint Howard 
  • Willam Belli 
  • Natalia Guslistaya 
  • Annett Culp

BLOODRAYNE 3 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ? 

Eleştirmenlerden çoğunlukla olumsuz eleştiri alan filmin IMDb puanı 3/10'dur.


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